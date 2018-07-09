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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 9 июля
Ситуация на Донбассе

Инфографика Карта военных действий на Донбассе на 9 июля

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий на Донбассе на 9 июля
Бойцы АТО в Донбассе / Фото пресс-центра полка "Азов"

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 9 июля

09.07.18 65
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