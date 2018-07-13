Киев вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов

Киев попал в рейтинг самых дорогих для проживания городов, но при этом оказался в последней тройке. Рейтинг составлен швейцарским банком UBS и опубликован на официальном сайте, передает УНИАН.

Всего в список попали 77 городов. Первая пятерка: Цюрих, Женева, Осло, Копенгаген, Нью-Йорк. По данным банка, на месяц жизни в самом дорогом городе – Цюрихе, семья из трех человек тратит 4260,6 долларов, не включая аренду жилья. Самый дешевый город Каир. Там этот показатель составляет 1272,4 доллара. Для Киева стоимость месяца жизни – 1617,6 долларов.

По данным исследования, индекс Биг-Мака (количество времени, за которое можно заработать на покупку Биг-Мака) для Киева составляет 58 минут, а для покупки последней модели iPhone – киевлянину нужно работать 708,6 часов – более 88 стандартных рабочих дней.

Напомним, Украина обошла Россию в рейтинге самых инновационных стран.