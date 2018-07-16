Кабмин подготовил проект закона про криминализацию контрабанды

Кабинет Министров подготовил законопроект, который вводит уголовную ответственность за любые проявления контрабанды на границе и их содействие, и готов вести консультации с Верховной Радой по этому поводу. Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию "Сегодня", передает пресс-служба Кабмина.

"Мы подготовили проект закона о введении уголовной ответственности. Будем проводить консультации с парламентом для того, чтобы документ усовершенствовать и принять решение. Наш план и взаимодействие будут набирать обороты", - сказал глава правительства.

По сообщению правительства, по разным оценкам объем контрабанды в Украину достиг размера в 70-100 млрд грн, а по некоторым товарным позициям теневой импорт достиг 60-80%.

Напомним, Владимир Гройсман заявлял, что усиление борьбы с контрабандой ежедневно приносит дополнительно 70-80 млн грн

Как сообщал Фокус, правительство и правоохранительные ведомства разработали совместный план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.