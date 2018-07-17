Омелян назвал задержки авиарейсов закономерностью

В странах Евросоюза ежедневно 50 тысяч человек вылетают с опозданием

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает закономерностью задержки рейсов в аэропортах Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, сообщает Укринформ.

"Задержки авиарейсов есть и в странах Евросоюза. Там 50 тысяч человек ежедневно вылетают с опозданием. Украина не может быть исключением. У нас тоже растет рынок, авиакомпании тоже наращивают свои обороты", - сказал Омелян.

По словам министра, то, что сейчас происходит в аэропортах Украины, является закономерным ростом рынка авиаперевозок.

Омелян отметил, что в течение июня регулярность полетов украинских авиакомпаний составила 93%. А задержки полетов происходили только в 7% случаев.

Как сообщалось ранее, Мининфраструктуры составило рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.