Эстонцы больше не будут платить за визы для въезда в Украину

КМУ одобрил соглашение с Эстонией об отмене платы за оформление долгосрочных виз гражданами этой страны

Кабинет Министров поддержал соответствующее распоряжение на заседании в среду, передают Українськi новини.

Документ позволяет дипломатическим учреждениям Украины бесплатно оформлять гражданам Эстонии долгосрочные визы типа "D" для въезда в Украину на условиях взаимности.

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В пояснительной записке отмечается, что в 2016-2017 годы Украина оформила 61 одну долгосрочную визу для граждан Эстонии на общую сумму консульского сбора 6 960 долларов. В тоже время Эстония за этот же период бесплатно оформила 90 виз типа "D" для украинцев (1 406 виз в 2016, 4 088 - в 2017).

Принятие данного распоряжения создаст дополнительные аргументы в переговорном процессе Украины со странами-членами ЕС, целью которого является принятия ими решений об отмене оплаты консульского сбора гражданами Украины за оформления долгосрочных виз.

Напоминаем, что ранее Европарламент одобрил новую европейскую систему авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.