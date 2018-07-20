Климкин ответил на "дерзость" о референдуме на Донбассе

Никто не верит в возможность свободного волеизъявления в условиях оккупации

Референдум на оккупированном Донбассе в условиях российской оккупации невозможно. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Facebook.

"По этой дерзости скажу коротко: никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления на Донбассе в условиях российской оккупации", - написал он.

Глава МИД добавил, что Россию Донбасс совершенно не интересует и тему о референдуме она продвигает, с целью развалить нашу страну.

"Вспомните русские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода "репетиция", которую Кремлевский режим толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!", - подчеркнул Климкин.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил Трампу провести референдум в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках". По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля.

Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Российские СМИ пишут, что референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария.