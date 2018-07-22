План по ремонту дорог выполнен на 50%, - Гройсман

В этом году на ремонт дорог выделено более 45 млрд грн

На сегодняшний день в Украине план по ремонту дорог выполнен на половину.

Об этом во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Больше половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы (строительства) надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет", – отметил Гройсман.

Лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация плохая.

В этом году на ремонт дорог выделено более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,5 млрд грн. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог достиг 2,6 млрд грн.

Напомним, ямы на дорогах в Сумах подписывают фамилией мэра.