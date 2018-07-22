Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » План по ремонту дорог выполнен на 50%, - Гройсман

План по ремонту дорог выполнен на 50%, - Гройсман

План по ремонту дорог выполнен на 50%, - Гройсман
Фото kmu.gov.ua

В этом году на ремонт дорог выделено более 45 млрд грн

22.07.18 63
000

На сегодняшний день в Украине план по ремонту дорог выполнен на половину.

Об этом во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Больше половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы (строительства) надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально. Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее, в сентябре, будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет", – отметил Гройсман.

Лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация плохая.

В этом году на ремонт дорог выделено более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,5 млрд грн. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог достиг 2,6 млрд грн.

Напомним, ямы на дорогах в Сумах подписывают фамилией мэра.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Гройсман хочет получить 40 млрд грн от борьбы с контрабандой до конца годаКабмин запретил выплату огромных премий в госкомпанияхУкравтодор назвал области с самыми плохими дорогами
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 12663
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11717
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8954
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16098
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12098
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19498
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10142
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22623
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7991
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6032
  1. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 2857 / 3283
  2. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 2237 / 10839
  3. Украинский актер лишился ноги в ДТП 2117 / 16794
  4. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 1751 / 1821
  5. Ливень в Киеве: машины плавают по затопленным дорогам 1727 / 1958
  6. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1603 / 8160
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 1483 / 2177
  8. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1182 / 12663
  9. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1177 / 1428
  10. В Британии дали по 10 лет тюрьмы подросткам, которые планировали устроить побоище в своей школе 1013 / 1073
  1. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 14 / 1821
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13 / 12663
  3. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3283
  4. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 6 / 8160
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 123664
  6. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 5 / 16160
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 5 / 2177
  8. Цареубийство. Как "ватники" одновременно скорбят по Николаю II и преклоняются перед Сталиным 4 / 1596
  9. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 4 / 6816
  10. Фокус №29 (584) 3 / 95
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.