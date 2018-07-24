Волкер озвучил позицию США по Крыму и Донбассу

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер вновь заявил, что Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Я думаю, что было четко заявлено на пресс-конференции (президентов Украины и США – Ред.), что у нас разные позиции по вопросам Крыма и Восточной Украины", - заявил Волкер.

"Вы слышали, что нет никаких движений о возможном признании ситуации с Крымом и нет никаких движений по Восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров", - сказал он, комментируя пресс-конференцию президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина после переговоров в Хельсинки 16 июля.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают идею проведения всяческого рода референдумов на оккупированном Донбассе, поскольку они не будут иметь легитимности.

"Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение. В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда выехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов", - заявил дипломат.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил Трампу провести референдум в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках". По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля.

Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Российские СМИ пишут, что референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария.