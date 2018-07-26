Главу Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволили

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Подольской районной в городе Киев госадминистрации Валентина Мондриевского.



Об этом говорится в указе, обнародованном пресс-службой президента.



"Уволить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

На место Мондриевского назначен Виктор Смирнов.



"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе.

Отметим, 25 июля в результате сильного ливня произошло обрушение конструкции путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. После этого было принято решение временно закрыть движение по путепроводу.



Сегодня, 26 июля, движение на пересечении ул. Кирилловской и Телиги в Киеве было восстановлено.