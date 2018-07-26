Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Главу Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволили

Главу Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволили

Главу Подольского района Киева, где обвалился путепровод из-за дождей, уволили
Фото: president.gov.ua

На место Мондриевского назначен Виктор Смирнов

26.07.18 261
800

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Подольской районной в городе Киев госадминистрации Валентина Мондриевского.

Об этом говорится в указе, обнародованном пресс-службой президента.

"Уволить Мондриевского Валентина Николаевича с должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

На место Мондриевского назначен Виктор Смирнов.

"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе.

Отметим, 25 июля в результате сильного ливня произошло обрушение конструкции путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. После этого было принято решение временно закрыть движение по путепроводу.

Сегодня, 26 июля, движение на пересечении ул. Кирилловской и Телиги в Киеве было восстановлено.

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Киеве возобновлено движение по путепроводу, обрушившемуся после сильных ливнейКакие места в Киеве уходят под воду во время дождей (список)Появилось видео рухнувшего путепровода в Киеве
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 14644
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12351
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9509
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17056
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12250
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20702
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10939
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23234
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8473
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6884
  1. Как ливень превратил Киев в Венецию 6227 / 6501
  2. Рыбаки сняли гигантского окуня, который атаковал акулу 5230 / 5605
  3. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 3615 / 4402
  4. В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру" 3572 / 5505
  5. КГГА предупреждает: в Киеве до конца суток будет новый ливень 3567 / 4711
  6. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 3362 / 3626
  7. Трамп и Путин не пришли к согласию по Украине, - Помпео 3252 / 3741
  8. В подаренном Путиным Трампу мяче найден подозрительный чип, - СМИ 3197 / 3714
  9. Авиабилеты в скором времени подорожают 1947 / 2156
  10. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 1914 / 5139
  1. Кровавый спутник. Что нужно знать о редком лунном затмении, и когда его ждать в Украине 18 / 3626
  2. КГГА предупреждает: в Киеве до конца суток будет новый ливень 10 / 4711
  3. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 10 / 1787
  4. Как ливень превратил Киев в Венецию 10 / 6501
  5. РЕАЛьный Лунин. Как 19-летний украинец Зидана не испугался 8 / 4402
  6. Дети от кутюр. Готова ли наука к созданию идеального человека 7 / 1029
  7. Наливайченко заявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины 6 / 1322
  8. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 14644
  9. Авиабилеты в скором времени подорожают 5 / 2156
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5 / 6884
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.