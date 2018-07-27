В Украине рынок аренды жилья хотят вывести из тени

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ работает над законопроектом, который позволит вывести рынок аренды жилья из тени.



Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он отметил, что новый законопроект должен урегулировать вопросы формирования фонда арендных домов, источники финансирования и условия их строительства, управление такими домами и условия найма.



Парцхаладзе также сообщил, что министерство 2 августа проведет круглый стол для обсуждения круга вопросов, которые должен решить законопроект.

Ранее министерство экономического развития и торговли Украины запустило пилотный проект по сдаче в аренду государственного имущества, а именно недвижимости, через электронную площадку "ProZorro. Продажи".