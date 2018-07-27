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Ход конем. Как в Киеве прошло "досрочное" празднование 1030-летия крещения Руси

Ход конем. Как в Киеве прошло "досрочное" празднование 1030-летия крещения Руси
Фото: Александр Синица, Андрей Новицкий / УНИАН, Залина Крюкова

Сегодня в Киеве состоялся Крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси. Он прошел накануне официальных мероприятий с Президентом. Его, как утверждают в УПЦ, приглашали, но Петр Порошенко не пришел. Несмотря на некоторую конфликтность ситуации, праздник оказался достаточно массовым и мирным

Залина Крюкова - 27.07.18 5508
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Как это было

Несмотря на то, что Крестный ход был назначен на 13:30, а молебен – на 13:00, уже с самого утра на Владимирскую горку начали сходиться верующие. Многих организованно привезли из регионов. В небольшой суматохе прихожане УПЦ МП ждали одного из важнейших событий года.

Центр Киева был традиционно перекрыт: машины не пропускали, а пешеходов проверяли с помощью рамок-металлоискателей. От подножия горки вверх, к памятнику Владимиру, шли потоки людей. Большинство – женщины старшего возраста в платках и длинных юбках. Встретить мужчину среди них было редкостью. Практически на каждом шагу стоят попрошайки. Они заученным тоном оповещают о своих горестях, о необходимости операции для матери, сына или дочери. Паломники изредка останавливаются и бросают им пару купюр. Но это, скорее, редкость.

За два часа до молебна весь парк был заполнен людьми. Они тихо переговаривались между собой – чаще мирно и воодушевленно, иногда было слышно возмущение.

"Я даже и не собиралась ехать, но когда узнала, что задерживают автобусы, решила, что точно поеду"

"Я даже и не собиралась ехать, но когда узнала, что задерживают автобусы, решила, что точно поеду. Когда мы пойдем все вместе ходом, нас никто не сможет остановить", – женщина с необычайной решимостью рассказывает своим спутникам на подходах к парку.

В самом парке, и вокруг памятника Владимиру, и на верхнем ярусе – необычайное столпотворение. Но, как ни странно для киевских массовых мероприятий, конфликтов практически не видно. Большинство устремляется к монументу – именно там буде проходить молебен во главе с митрополитом Онуфрием. Вживую это действо увидят немногие: вход в зону вокруг молебна закрыт для простых смертных, а непосредственно мероприятие смогут созерцать только избранные. Однако это мало кого смущает: веряне сидят на склонах горки, стоят толпой вокруг ограждений. Им хорошо, это видно по их радостным взглядам. Священники делают фотографии:

- Так, внимание, снимаю.

- Давай мы и тебя сфотографируем.

Четверка мужчин в рясах в этот момент мало отличаются от туристов, приехавших в столицу на концерт: они позируют и улыбаются.

Липкий после утреннего дождя воздух обволакивает всех. Журналисты снуют в футболках и шортах. Служители культа, конечно, себе такого позволить не могут: священники в рясах, монашки в своих черных одеяниях. Некоторые – в меховых головных уборах. За них немного страшно: жара и непомерная влажность кого угодно приведут в предобморочное состояние. Но это – не о них. Они стоят с улыбками, хотя пот стекает с лица ручьями у каждого второго.

Ближе к началу мероприятия к месту молебна стекаются политики. Проходят народные депутаты Александр Вилкул, Нестор Шуфрич, Виталий Бойко. Вслед за ними подходят Александр Павленко, Владимир Литвин.

Молебен начинается, в пример нашим политикам и общественникам, на редкость вовремя. Ровно в 13:00, как и было заявлено, из колонок раздается голос митрополита Онуфрия. Для тех, кто решил остаться на верхнем ярусе парка, установлен экран с прямой трансляцией. Остальные довольствуются звуком из колонок. Но недовольных не видно. Большинство повторяет слова молебна.

Некоторые падают на колени и даже пытаются поцеловать брусчатку Трехсвятительской

Через полчаса начинается Крестный ход. Организаторы, держась за руки, держат коридор для колонны. Священники с хоругвями, крестом и фонарем возглавляют шествие, спускаясь с парка до Европейской площади. Практически каждый третий "зритель" по бокам от хода снимает колонну на камеру смартфона.

"Мам, спрячь ты его уже, – 5-летний мальчик одергивает мать, которая стоит, как завороженная, снимая шествие. – Ну мам!"

Некоторые падают на колени и даже пытаются поцеловать брусчатку Трехсвятительской. Их немного, но они "в первом ряду". Большинство же или идут в колонне, или стоять по краям. Немногочисленные зеваки не из участников мероприятия с любопытством наблюдают за ходом процессии. Многие достают телефоны и тоже начинают снимать. Возмущенных разговоров на редкость мало.

Колонна направляется вверх по Грушевского. Изредка из раций правоохранителей слышны голоса: "голова колонны возле Кабмина", "голова колонны возле Верховной Рады". Позади священников с хоругвями идут монашки, женщины в одежде сестер милосердия. За ними – огромная толпа народа.

Намного дальше, впереди всех, вышагивает руководство правоохранителей. По бокам, вдумчиво исполняя свои функции, бредут по тротуару полицейские с собаками. Последние обнюхивают клумбы и канализационные стоки на предмет опасных веществ и предметов.

Колонна приближается к главному входу Киево-Печерской Лавры. Ход окончен. Верующие входят во двор и разбредаются: кто-то идет слушать литургию, кто-то выстраивается в очереди к мощам, иконам и другим предметам культа, многие сидят возле заборчиков и отдыхают, сняв обувь. Началась всенощная.

Когда комфорт не нужен

В этом году, по заявлениям представителей УПЦ, в Крестном ходу приняли участие 250 тысяч человек. Правоохранители, в свою очередь, заявили, что паломников было в 20 раз меньше: полиция отмечает, что количество участников было около 20 тысяч человек. За все время полицейские задержали двух представителей "Братства" Дмитрия Корчинского.

Однако в УПЦ отметили, что были значительные проблемы с приездом верян на мероприятие.

"Таких фактов было, к сожалению, очень много. Было много препон, чтобы люди могли приехать и помолиться. И раньше были такое препоны, но в этом году это имело системный характер. Очень часто представители местных властей ссылались на каких-то представителей государственных спецслужб… Что если эти предприятия автомобильные дадут автобусы, то могут забрать лицензии. Это имело место в каждой области, в каждой епархии", – отметил управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич).

Приехавшие на Крестный ход тоже отмечали некоторые сложности, которые встретились в дороге.

"Дорога была нелегкая, с собаками проверяли автобусы", – говорит Настя из Кривого Рога. Но сильно не жалуется на эти обстоятельства – по ней видно, что она рада быть на Ходе.

"Мне не сложно, с Господом всегда легче", - комментриует Лера из Винницкой области вопрос о неудобствах на мероприятии.

Некоторые вспоминают, что такие проблемы возникают уже не впервые.

"В прошлом году тоже не выпускали из Одессы, и в позапрошлом", - рассказывает Ника, которая с детьми отдыхает после хода во дворике Лавры. Она приехала из Николаева. Их тоже не пропускали несколько часов на выезде.

Она уверена, что участие в мероприятиях и не должно быть комфортным – для нее Крестный ход не похож на прогулку.

"Устали, конечно. Ночь ехали, день на ногах. Крестный ход комфортом не назовешь. Это труд. Если хочешь комфорта, то можно отдохнуть в пятизвездном отеле на берегу моря", – говорит Ника.

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