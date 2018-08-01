Полиция пока не выяснила мотив убийства Сармата

Правоохранителям пока не удалось установить мотив убийства участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Об этом пишет Украинская правда.

Как рассказал начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров, мотивом могла стать политическая или экономическая деятельность убитого, полиция пока проверяет все версии.

Комиссаров рассказал, что организованная группа подготовила автомобиль на "евробляхах" для того, чтобы убежать из области после совершения убийства, а на место убийства приехала на другом автомобиле - красной "Таврии".

Напомним, около 12.30 31 июля в Бердянске неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко. Видеозапись с места событий выложил пользователь Facebook Андрей Маджаров.

В тот же день полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве, одним из них оказался бывший боец батальона Торнадо - Артём Матюшин. Сейчас задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

Убитый Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска, кавалером ордена "За мужество" 3-й степени, участником боев за Иловайск. Также он был в российском плену.