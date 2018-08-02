Все киоски с опасной шаурмой в Киеве принадлежат одному человеку

Четыре киоска по продаже шаурмы, в которой отравились не менее 70 людей, принадлежат одному владельцу.

Об этом на брифинге сообщил Олег Рубан, начальник киевской Госпотребслужбы, передает УНИАН.



"Зарегистрированы четыре локации вспышки – метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь". Установлено, что это один субъект хозяйствования, который продавал данный продукт", – сообщил Олег Рубан.



По его словам, у всех госпитализированных зафиксирована острая кишечная инфекция, в больницу забирали людей со средним и тяжелым состоянием. Среди них – 10 детей, 60 взрослых, беременная и четыре жителя Киевской области.

Также Рубан уточнил, что начало вспышки отравлений началось в понедельник вечером, 30 июля. Уже во вторник все точки, где продавалась опасная шаурма, были установлены, а в среду – закрыты.



"Так что на сегодняшний день (2 августа, – ред.) можно сказать, что источник (инфекции – ред.) у нас уже отсутствует", – сообщил Олег Рубан.



Он также уточнил, что сегодня к медикам пока никто не обращался, так что число пострадавших от острой кишечной инфекцией остается прежним.



На данный момент продолжаются лабораторные исследования, у всех пациентов подозревают сальмонеллез. А данные о происшествии намерены передать правоохранителям.

По состоянию на понедельник, 1 августа, отравившимися считался 61 человек.