В четверг, 2 июля, на окраине Одессы было совершено покушение на двоих активистов – руководителя местного отделения Народного Руха Украины Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму. Их автомобиль протаранил грузовик.

"Только что на меня и Михаила Кузаконя совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправлено въехал в машину, водитель выпрыгнул из авто ещё на ходу и побежал", - написал Козьма в Facebook.

Водитель грузовика скрылся на заранее ждущем его мопеде.

"По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Пришлось открыть огонь. Михаил тоже цел. На улице играли дети", - добавил он.

Инцидент произошел на улице Светлой.

Подробности произошедшего Козьма рассказал экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко, который прибыл на место происшествия и вел стрим в Facebook.

По словам Козьмы, он заехал на своей машине за Кузаконем. Пока ждал его, по улице прошли несколько подозрительных мужчин, после чего из переулка выехал грузовик и начал резко набирать скорость. В это время на улице играли деть. В последний момент Козьма успел выпрыгнуть из автомобиля. Одновременно из грузовика выпрыгнул и его водитель.

Козьма погнался за водителем и сделал по нему два выстрела из травматического пистолета. Попал или нет, он не знает. Водителя ждали два сообщника с мопедом. Догонять их Козьма не стал.

Козьма заявил, что считает нападение целенаправленным покушением, связанным с журналистской и общественной деятельностью. Кузаконь добавил, что сегодняшний инцидент является продолжением цепи нападений на общественных активистов, которые участились в последнее время.

Внефракционный народный депутат, глава Народного Руха Украины Виктор Кривенко в Facebook напомнил, что сегодняшнее покушение очень напоминает сценарий 1999 года, когда в результате столкновения с грузовиком погиб Вячеслав Чорновил.

Он сообщил, что вместе с депутатом Павелом Кишкаром будет инициировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования нападений на общественных активистов и журналистов.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство".

"Сегодня, 2 августа, в 10:38 в полицию поступило сообщение о том, что в с. Красный Хутор с автомобилем "Тойота", который стоял на обочине дороги, на большой скорости столкнулся грузовик. В результате столкновения никто не пострадал. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Местное издание Думская пишет со ссылкой на источники, что правоохранительные органы не исключают, что нападение на активистов - это своеобразное "поздравление", адресованное начальнику ГУ НП Дмитрию Головину, у которого сегодня как раз день рождения и которого сейчас пытаются снять с должности.

Кузаконь и Козьма известны своей критикой действующей одесской власти и мэра Геннадия Труханова. Козьма возглавляет проект Громадське слідство, на сайте которого публикуются журналистские расследования о коррупции в городе. В частности, в последнее время активисты заявляли, что одесская мэрия специально затягивает рассмотрение в суде дела о захвате военного аэродрома "Школьный Одесса". Истцом в этом деле выступает Кузаконь. В сентябре 2017 года Кузаконь заявлял, что ему угрожали убийством соратники Труханова.