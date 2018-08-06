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Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес

Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес
Андрей Коболев / Фото: РИА Новости

Глава Нафтогаза с недавних пор передвигается на бронированном Cadillac Escalade

06.08.18 2967
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев регулярно получает угрозы в свой адрес.

Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", – сказала Коболев.

На вопрос, имеют ли угрозы косвенную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

Ранее служба безопасности Нафтогаза повысила уровень охраны  Коболева. Главное внимание было уделено предотвращению внешних угроз его жизни и здоровью,из-за чего было принято решение о переходе на использование главой Нафтогаза бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

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