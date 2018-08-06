Пожарные справились с огнем за час

В понедельник, 6 августа, в Киеве горел неработающий детский сад на ул. Дмитриевской, 68 (район Цирка). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 13:13.

"Загорелось недействующее здание 2-этажного детского сада. В 13:35 пожар локализован на площади ориентировочно 40 кв. м. В 14:17 огонь был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Во время пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Причины возгорания установит следствие.

Портал dtp.kiev.ua в Facebook отмечает, что это уже не первое возгорание детского сада за последние полгода.

Напомним, в июле в Балте Одесской области в результате попадания молнии загорелась школа.