Под Сумами пройдет фестиваль конопли Hemp Fest

Институт сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины при поддержке отдела продвижения и туризма Сумской облгосадминистрации планирует провести праздник промышленной конопли Hemp Fest.
Об этом сообщает Данкор во вторник, 7 августа.
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Отмечается, что научно-практический семинар Hemp Fest состоится 10-12 августа в селе Сад Сумского района. В его программе – выставка-ярмарка Современное состояние коноплеводства Украины, дегустация конопляных блюд по народным рецептам, обзор семенных посевов промышленной конопли и др.
Ранее сообщалось, что в Киевской области 78-летняя бабушка занималась выращиванием конопли.