Апелляционный суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГосЧС

Апелляционный административный суд Киева подтвердил решение суда первой инстанции о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского, сообщает 112 Украина.

По словам адвокатов, экс-чиновник может выйти на работу либо сегодня вечером, либо завтра утром.

"Также суд постановил, что Сергею Бочковскому должны компенсировать всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это свыше 500 тыс. гривен", - передает агенство.

В свою очередь, Бочковский заявил, что все, кто причастен к его делу, должны нести ответственность.

"Относительно того, что совершили со мной и с моим заместителем, когда на людей, которые год работали на народ, помогая и создавая ту систему гражданской защиты, которая была признана одной из лучших даже нашими западными коллегами, дали высшую награду - наручники, то за это должны понести ответственность", - сказал он после заседания.

Напомним, руководители ГосЧС Сергей Бочковский и Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий 25 марта 2015 года. Им было инкриминировано злоупотребление служебным положением, вымогательство взяток у подчиненных, внесение ложных сведений в официальные документы, легализацию средств с использованием счетов в зарубежных банках.

Позже суд признал незаконным увольнение Бочковского и восстановил его на посту главы Госслужбы по ЧС, но на работу его не допустили.