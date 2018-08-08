Возле КП "Марьинка" подорвался военный

Неподалеку от контрольного пункта въезда/выезда "Мариинка" в среду, 8 августа, прогремел взрыв.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сообщается, что военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Он получил множественные осколочные ранения спины и головы. Сейчас военного госпитализировали, он получает специализированную медицинскую помощь.
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Напомним, глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ. Сергей Наев считает, что добровольческие военизированные формирования должны идти по пути пополнения Вооруженных Сил.