Убийство экс-бойца АТО Сармата полиция назвала заказным

Убийство бывшего бойца АТО, активиста Виталия Олешко (Сармата) в Нацполиции назвали заказным. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время оперативного совещания в Бердянске, передает пресс-служба ведомства.

"У нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области. Сейчас мы устанавливаем всех участников от исполнителей и пособников до заказчиков. Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", - заявил Вячеслав Аброськин.

Он также отметил, что в настоящее время следствием рассматриваются три основных версии убийства.

"Первая версия - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого", - сказал Аброськин.

Кроме того, было принято решение об изменении подследственности. Теперь расследованием этого уголовного производства занимаются следователи Следственного управления полиции Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, в Бердянске 31 июля неизвестный убил выстрелом в спину участника АТО, добровольца батальона "Донбасс", общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Четырех из них по решению суда отправили под арест без права залога.

В предполагаемом убийце "Сармата" опознали снайпера из "Торнадо".