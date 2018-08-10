В Киеве на Лысой горе найдены десятки противотанковых мин

На Лысой горе в столице Украины нашли 54 противотанковые мины.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.



Противотанковые мины ТМ-35 (20 единиц) и ТМ-41 (34 единицы) обнаружили во время проверки территории урочища.

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Все найденные боеприпасы, которые были изъяты и уничтожены на полигоне, оказались времен Второй мировой войны.



В ведомстве рассказали, что с начала года на территории Киева изъята и уничтожена 1 тыс. 251 единица разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Отметим, ранее сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области тайник со значительным количеством взрывчатки и боеприпасов, предназначенный для боевиков "ДНР".