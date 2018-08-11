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Главная » Страна » Украина подала новое заявление в ЕСПЧ против РФ по всем политзаключенным
Освобождение заложников Кремля

Украина подала новое заявление в ЕСПЧ против РФ по всем политзаключенным

Украина подала новое заявление в ЕСПЧ против РФ по всем политзаключенным
Здание ЕСПЧ / Фото: flickr.com/photos/jodastephen

В документе на 130 страницах описаны нарушения по 71 узнику Кремля

11.08.18 67
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Украина подала новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) касательно украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах России и аннексированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции, Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Он отметил, что в заявлении на 130 страницах описаны нарушения по 71 политзаключенному, также есть около 3000 страниц дополнений.

"Правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации Конвеции о защите прав человека и основных свобод, а именно: Ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство обращения); Ст. 5 (личная свобода); Ст. 6 (справедливый суд); Ст. 8 (уважение к личной и семейной жизни); Ст. 10 (свобода выражения взглядов); Ст. 13 (эффективное средство защиты); Ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей иных, чем те, для которых они были предусмотрены) относительно своих граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам", – говорится в сообщении.

Лищина добавил, что в отношении Клыха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 по предоставлению надлежащего медицинского обеспечения и информации относительно состояния здоровья.

Отметим, ранее ПАСЕ и НАТО призвали Россию освободить всех политзаключенных.

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