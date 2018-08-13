На Донбассе установлен новый рекорд обстрелов

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты совершили 57 обстрелов. Это – рекорд августа.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, 12 раз противник бил из тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Из ствольной артиллерии калибром 122 мм обстреляли защитников Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм - позиции ОС у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского.

В основном же российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Такие обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника.

В результате боевых действий вчера два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, один оккупант уничтожен, шесть получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям ОС в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили резкую активизацию боевиков на Донбассе. Увеличение количества обстрелов приводит к потерям среди военнослужащих ООС.