Литва выделит миллион евро Донбассу

Власти Литвы намерены в следующем году выделить около миллиона евро в поддержку Украины.



Об этом сообщил посол Литвы в Украине Марюс Януконис во время встречи в Донецкой облгосадминистрации в среду, 15 августа.



"Принципиальное решение на этот счет уже принято. По его (Янукониса, - ред.) словам, средства Литва хочет направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии", - сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По словам чиновника, с литовской стороной обсудили перечень объектов, которые нуждаются в финансировании: школы, водопроводы, контрольно-пропускные пункты.



"Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Конгресс США выделит Украине 620,7 миллионов долларов, из которых 200 миллионов выделяется Пентагону для оказания военно-технической помощи Киеву.