Между прошлым и будущим. Как Украина улучшает советские истребители МиГ-29

В августе пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром" сообщила, что Львовский государственный авиаремонтный завод (ЛГАРЗ) в кооперации с другими предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса завершил модернизацию советского фронтового истребителя МиГ-29 до варианта МиГ-29 МУ1. Две обновленные машины уже переданы в войска. Смогут ли модернизированные МиГи усилить воздушные силы Украины, разбирался Фокус.

Самолет МиГ-29 (по классификации НАТО — Fulcrum) является легким фронтовым истребителем. Он был принят на вооружение в 1982 году. После распада СССР Украине досталось 245 МиГ-29. В дальнейшем количество "двадцать девятых" только сокращалось. Во-первых, Украина не в состоянии производить собственные боевые самолеты и обновлять авиационный парк. Перешедшие по наследству машины постепенно выходили из строя. Во-вторых, в годы, предшествовавшие вооруженной агрессии России против Украины, во исполнение программы реализации излишнего имущества авиатехника активно распродавалась, как и другое войсковое имущество.

Небоевые потери

Так, по данным, Государственной службы экспортного контроля и Регистра обычных вооружений ООН, наиболее активным покупателем самолетов этого типа является Азербайджан, куда в 2006 и 2007 году ушли 14 МиГов (до подписания контракта с Украиной, Азербайджан не имел в своем распоряжении самолетов МиГ-29). Еще по одной машине Азербайджан приобрел в 2009 и 2011 годах. В 2014 году покупателем одного МиГ-29 стал Чад.

Боевые действия на Донбассе также немного сократили количество "двадцать девятых". Известно об уничтожении двух МиГ-29 в августе 2014 года. В итоге, если верить открытым источникам, по состоянию на 2017 год, в распоряжении воздушных сил осталось всего 37 МиГ-29, способных подняться в воздух.

Малый пакет обновлений

В Украине есть Львовский государственный авиаремонтный завод, который способен ремонтировать и модернизировать МиГи. Долгое время предприятие было загружено иностранными заказами. Основными клиентами являлись Казахстан, Судан, Бангладеш и тот же Азербайджан. Именно благодаря контракту с Азербайджаном, в 2006 году у ЛГАРЗ появились средства для того, чтобы реализовать малый круг модернизации МиГ-29, к которому были привлечены украинские производители.

Все 14 машин, проданные в Азербайджан в 2006 и 2007 годах, были оснащены улучшенной радиолокационной станцией, а также новейшей спутниковой навигационной системой, которая может использовать данные GPS или ГЛОНАСС. Эти же усовершенствования были внесены в конструкцию самолета во время модернизации по варианту МиГ-29 МУ1.

Модернизация самолета по варианту МиГ-29 МУ1 включала "бонус" в виде капитального ремонта и продления эксплуатации самолета еще на 15 лет

В 2009 году самолет МиГ-29 МУ1 был принят на вооружение в украинской армии. В "пакет обновлений" для Украины, помимо прочего, входило оснащение самолета новейшей радиостанцией и приемоответчиком, разработанным в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Модернизация самолета по варианту МиГ-29 МУ1 включала "бонус" в виде капитального ремонта и продления эксплуатации самолета еще на 15 лет. Как утверждает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, доводка радиолокационно-прицельного комплекса обеспечивает повышение дальности и увеличение количества обнаруживаемых целей.

В 2011 году в распоряжение ВСУ поступили три истребителя, модернизированные на ЛГАРЗ по варианту МиГ-29 МУ1. Еще один улучшенный самолет поступил в войска в 2012 году. К слову, по ценам 2012 года модернизация одного истребителя до уровня МУ1 стоила около $2 млн. Перед началом боевых действий на Донбассе в 2014 году все четыре модернизированные машины находились в составе 40-й бригады тактической авиации и базировались на аэродроме Васильков под Киевом.

В 2016 году армия получила еще два истребителя МиГ-29 МУ1, а сейчас, вместе с двумя машинами, переданными в войска в 2018 году, количество модернизированных "двадцать девятых" достигло восьми единиц.

Уроки АТО

По информации "Укроборонпрома", многофункциональность МиГ-29 "позволяет использовать его для нанесения ударов по земле". Однако "штурмовые" возможности МиГ-29 ограничены дальностью действия 30-мм авиационной пушки и неуправляемых реактивных снарядов. Это вынуждало самолет входить в зону действия средств ПВО противника, что и привело к потерям МиГ-29 на Донбассе. При этом модернизация до уровня МУ1 не решает эту проблему.

"Штурмовые" возможности МиГ-29 ограничены дальностью действия 30-мм авиационной пушки и неуправляемых реактивных снарядов

Возможность более эффективной работы по наземным целям будет решаться при условии улучшения самолета до уровня МиГ-29 МУ2. Изготовление исследовательского образца истребителя, модернизированного по второму варианту, на ЛГАРЗ предполагают завершить до конца 2018 года и уже в 2019 году начать государственные испытания МиГ-29 МУ2. По данным СМИ, бортовое вооружение МиГ-29МУ2 может быть усилено корректируемой авиационной бомбой, которая разрабатывается киевским конструкторским бюро "Луч".

На сайте этого предприятия указывается, что корректируемая авиабомба предназначена для поражения наземных целей – железнодорожных мостов, железобетонных укрытий, взлётно-посадочных полос, РЛС, позиций оперативно-тактических ракет и зенитно-ракетных комплексов. Изделие действует по принципу "сбросил и забыл". Дальность применения авиабомбы, сброшенной с высоты в 5 км, составляет 20 км. Так самолет становится почти недосягаемым для ЗРК малой дальности, например, для ЗРК "Тор-М1", которыми Россия обеспечивала своих наемников на Донбассе. Как уже сообщалось, один из российских "Торов" был уничтожен весной 2015 года. Отметим, что ЗРК "Тор" способен поражать воздушные цели на расстоянии до 12 км и на высоте до 6 км.

Земля-воздух

По мнению Сергея Згурца, оба варианта модернизации МиГ-29 позволят украинской истребительной авиации совершить качественный скачок вперед. Однако обращает на себя внимание малое количество модернизированных самолетов – всего восемь единиц за последние семь лет. Как считает Згурец, это поясняется тем, что приоритет в развитии воздушных сил отдается усилению наземных средств ПВО. "Если бы Минобороны отдавало предпочтение самолетам, то модернизированных истребителей сейчас было бы больше", – полагает эксперт.

В этом году вооруженные силы Украины планируют получить 25-30 модернизированных машин, включая штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24

Эти выводы подтверждают и сами военные. В конце июля командование воздушных сил сообщило, что в 2018 году зенитно-ракетные войска будут увеличивать интенсивность стрельб. Основными средствами противовоздушной обороны в Украине на сегодняшний день являются ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ЗРК С-300. По информации командования ВС, в нашей стране сейчас идет ремонт и модернизация этих систем. Кроме того, для усиления противоракетного щита, на боевое дежурство будут возвращены ЗРК С-125, а также дальнобойная система С-200В, способная поражать воздушные цели на расстоянии свыше 200 км. Отметим, что ЗРК С-200 был снят с вооружения в 2013 году. Таким образом, накануне войны наши ПВО были практически лишены средств поражения "дальней руки".

В то же время, по информации военного эксперта Михаила Жирохова, в этом году вооруженные силы Украины планируют получить 25-30 модернизированных машин. Однако в их числе будут не только истребители МиГ-29, но и штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24.