Больше всех потратила Радикальная партия

Радикальная партия Олега Ляшко, Оппозиционный блок, Батькивщина и Самопомич покупают рекламу на телевидении за государственные деньги.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

За период с апреля по июнь Радикальная партия потратила 6,5 млн грн на рекламу. В частности, 4,7 млн перечислили телеканалам 24, 112 Украина и "Прямой".

Оппозиционный блок на рекламу потратил 4,2 млн грн, из них на телерекламу 3,2 млн грн. Большую часть суммы перевели телеканалу Интер.

Всю рекламу эти партии оплатили деньгами, полученными из Госбюджета.

Батькивщина платила за рекламу своими деньгами, но в общей сложности 3,7 млн грн, полученных из бюджета, все же пошли на оплату телерекламы.

За деньги налогоплательщиков также покупала рекламу Самопомощь - она потратила на это 0,6 млн грн.

Напомним, президент Петр Порошенко за счет личных средств оплатил телерекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.