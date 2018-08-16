Радикальная партия Олега Ляшко, Оппозиционный блок, Батькивщина и Самопомич покупают рекламу на телевидении за государственные деньги.
Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
За период с апреля по июнь Радикальная партия потратила 6,5 млн грн на рекламу. В частности, 4,7 млн перечислили телеканалам 24, 112 Украина и "Прямой".
Оппозиционный блок на рекламу потратил 4,2 млн грн, из них на телерекламу 3,2 млн грн. Большую часть суммы перевели телеканалу Интер.
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Всю рекламу эти партии оплатили деньгами, полученными из Госбюджета.
Батькивщина платила за рекламу своими деньгами, но в общей сложности 3,7 млн грн, полученных из бюджета, все же пошли на оплату телерекламы.
За деньги налогоплательщиков также покупала рекламу Самопомощь - она потратила на это 0,6 млн грн.
Напомним, президент Петр Порошенко за счет личных средств оплатил телерекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.