Боевики впервые за лето применили "Град"

К счастью, никто не обстрелял

Утром в четверг, 16 августа, боевики впервые с конца мая обстреляли наших военных из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает пресс-цент ООС в Facebook.

Обстрел произошел около часу ночи в районе города Светлодарск. Боевики из оккупированного Дебальцево выпустили по нашим позициям 13 реактивных снарядов калибром 122 мм.

Также боевики вели огонь из минометов калибром 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и среди гражданского населения не зарегистрировано.

В последний раз оккупанты применяли реактивные системы залпового огня еще 20 мая 2018 года. Тогда в район города Авдеевки прилетели 20 реактивных боеприпасов.

Напомним, за минувшие сутки противник за сутки совершил 43 обстрела, в том числе 6 из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Двое наших военных получили ранения.