Министр инфраструктуры назначил Смелянского гендиректором "Укрпочты"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назначил Игоря Смелянского, возглавляющего Укрпочту с апреля 2016 года, ее генеральным директором.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Сегодня, 17 августа, со Смелянским был подписан данный контракт.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик Укрпочты растерял посылки на киевских улицах
Ранее Фокус писал, что Кабинет министров 4 июля 2018 года согласился с предложением Мининфраструктуры назначить Смелянского гендиректором Укрпочты.
Смелянский заявил, что готов продлить контракт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.