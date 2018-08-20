В Украине нашли 75 незаконных лекарств в продаже

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками обнаружила оборот 75 наименований незарегистрированных и ввезенных с нарушением законодательства лекарственных средств.
Об этом говорится в распоряжении Гослекслужбы от 17 августа 2018 года №7308.
Согласно ему, большинство обнаруженных препаратов незарегистрированных в Украине и ввезенных с нарушением законодательства были произведены в РФ, еще часть – в Германии, Испании, Франции, Венгрии, Италии, Бельгии, Дании, Румынии, Польши.
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На основании сообщений от своего территориального органа в Киеве Гослекслужба, с целью "активного противодействия распространению лекарств ненадлежащего качества, которые официально не ввозились на территорию Украины" обязала субъекты хоздеятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарств, проверить наличие препаратов из списка, и в случае их обнаружения, изъять из оборота для дальнейшей утилизации.