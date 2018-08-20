В парке отдыха Протасов Яр неизвестные поставили забор и начали вырубку деревьев. Защищать парк пришли местные жители и эко-активисты. Началась драка.

Информатор сообщает об одном пострадавшем.

Неизвестные «титушки» явились на участок в Протасовом Яру около часа дня, поставили забор и начали пилить деревья. Один из присутствующих, Владимир Назаренко, снял масштабы вырубки:

«И так уничтожили массу деревьев. Масштабы просто ужасают. Земельный участок передан в аренду под строительство гостиничного комплекса. И должны вырубить не только то, что мы видим, а должны вырубить около десяти гектаров зеленых насаждений ».

Конфликт между защитниками леса и защитниками стройки продолжался некоторое время, но как только видеозапись события стала распространяться по соцсетям – «титушки» разбежались.

Металлическим забором огорожена часть парка, на заборе отсутствует информационный щит, а указанный адрес не значится в перечне адресов, по которым выдан ордер на нарушение благоустройства в связи с проведением строительных или подготовительных работ. Про это пишет «Наша Соломенка».

Новость про вырубку деревьев уже перепостили более двух тысяч раз, видео с места вырубки просмотрели почти сорок тысяч пользователей.

В комментариях люди недоумевают, как можно уничтожать зеленые насаждения, после того, как Киев уже два раза затапливало после непродолжительных ливней.

На место вырубки попросили собраться всех неравнодушных. Нацполиция столицы никак не комментирует инцидент.