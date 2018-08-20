Трудности с копированием документов Минюст объяснил желанием сберечь архивы

В ведомстве заявили, что выявлено около 3 млн дел, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а на их реставрацию необходимы значительные средства и трудовые ресурсы

Министерство юстиции и Государственная архивная служба объясняют ограничения на копирование информации в архивах необходимостью минимизировать разрушение материального основания документов.

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает УП.



По его словам, проблема обеспечения сохранения документов Национального архивного фонда последнее время стоит особенно остро.

"Результаты выполнения государственными архивами программ осуществления контроля над наличием, состоянием и движением документов Национального архивного фонда на 2009-2019 годы говорят, что количество дел, состояние которых является неудовлетворительным, нуждаются в реставрации, ремонте, подшивке, дезинфекции, с каждым годом увеличивается", – заявил Чернышов.

По его словам, выявлено около 3 млн дел, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а на их реставрацию необходимы значительные средства и трудовые ресурсы.



"Самой большой проблемой самостоятельного и бесконтрольного, без какого либо ограничения копирования документов Национального архивного фонда является то, что независимо от его способа, ускоряется процесс разрушения материального основания документа", – подчеркнул Чернышов.



Замминистра также подчеркнул, что доступ к архивным документам не ограничен, а регламентируется только их копирование.



Также, он добавил, что государство прилагает усилия для оцифровки архивных документов.



В свою очередь, глава Государственной архивной службы Татьяна Баранова призвала общественность отнестись к данной ситуации с пониманием.

"Пока мы не оцифруем все документы, пока у нас не будет возможности предоставлять в электронном виде все услуги, к чему мы стремимся, и что мы хотим сделать, пока у нас такие вводятся ограничения в части копирования", – завила глава Архивной службы.



Также она рассказала, что есть факты, когда пользователи, работая с оригиналами, вырывают листы и крадут документы.



"Мы должны делать свое дело, мы должны сберечь тот архивный фонд, который у нас есть и который мы не можем потерять", - подчеркнул Чернышов.



Отметим, Украинский институт национальной памяти (УИНП) просит Минюст и Госархивслужбу отменить ограничения на копирование информации в архивах.

В июне 2018 года Минюст внес изменения в порядок пользования документами Национального архивного фонда, принадлежащими государству, территориальным громадам, согласно которому ограничены возможности пользователей копировать архивные документы.

В частности, введенные изменения запрещают копирование собственными техническими средствами документов больших форматов (более А4) и дел с толщиной корешка более 4 см, а также берестяных грамот, документов на пергаменте, рукописей, старопечатных книг, документов с угасающим или слабоконтрастным текстом, документов, выполненных акварелью, гуашью, карандашом, углем, железогалловыми чернилами, архивных фондов (нефондовая коллекция), коллекций в полном объеме; указано о недопустимости копирования информации, содержащейся в справочных документах архива; определено, что копирование осуществляется бесконтактными мобильными копировальными техническими средствами без штативов и съемных объективов.

Целый ряд историков, педагогов, журналистов и общественных организаций объявили гражданскую кампанию и подписали публичное заявление против изменений в порядок пользования документами Национального архивного фонда Украины.

Напомним, обнародованы документы КГБ о репрессиях против украинцев, которые сопротивлялись Голодомору.