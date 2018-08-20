Женщина воевала и погибла более 2 тыс. лет назад

Обнаруженное исследователями крупнейшего в Северном Причерноморье мультикомплексного могильника – запорожской Мамай-горы захоронение оказалось могилой женщины-воина. Останкам более двух тысячелетий.

Об этом исследователи сообщили в сети Facebook.

"В ногах у скифской дамы стояла миниатюрная посудина - лекиф. В нем тогдашние женщины хранили духи или ароматические масла, и наличие такой посуды говорит о том, что эта скифянка не была простолюдинкой. В путешествие в потусторонний мир ей положили бронзовое изысканное зеркало. Под локтем левой руки лежали бронзовые наконечники стрел. В ногах, как и полагается хозяйке, в сопроводительном инвентаре оставили два свинцовых пряслица", - говорится в сообщении.

Антропологи устанавливают возраст женщины и как она умерла, - в бою или от болезни.

Исследователи отметили, что каждая десятая женщина в тогдашнем обществе была воином, носила оружие и отбывала воинскую повинность рядом с мужчинами.

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Напомним, на запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение сарматского периода. Специалисты назвали данную находку уникальной.