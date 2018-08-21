Геращенко отреагировала на "новое правовое соглашение" Москальковой: чушь, подлость и шантаж

Украина в ответ на свои инициативы об обмене заключенными получает от Кремля только очередные уловки и отговорки

Вице-спикер Ирина Геращенко считает предложение российского омбудсмена Татьяны Москальковой о поиске "новых правовых форм" для обмена заключенными очередной уловкой Кремля и затягиванием времени. Об этом она написала в Facebook.

"То, что несет омбудсвумен РФ Москалькова о невозможности освобождения Сенцова и неком загадочном "новом правовом соглашении" между РФ и Украиной - это, конечно, чушь, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что для освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко и других пленников Кремля и заложников с оккупированных территорий нужна только политическая воля и желание Путина.

"Воли нет, наоборот, есть желание замучить при потакании и равнодушии мир. Украина продемонстрировала все возможные шаги и инициативы для освобождения наших пленников. В ответ - новые и новые фарс и ложь Кремля, уловки и отговорки. Возможные смерти и увечья украинских политзаключенных и заложников - навсегда будут на совести мира, который продолжает заигрывать с диктатором и вытанцовывать с ним тирольскую "камаринскую" на костях", - заявила вице-спикер.

Напомним, российская сторона отказалась от инициативы Украинывстретиться в Минске для обсуждения передачи РФ 36 российских граждан в обмен на украинцев.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обмен украинских политзаключенных на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен из-за того, что они имеют гражданство и России, и Украины.

Для решения этого вопроса она предложила поискать "новые правовые формы", в частности заключить между Россией и Украиной двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.