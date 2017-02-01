Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается

Памятник архитектуры едва устоял после сооружения по соседству гостиницы "Hilton"

Нынешняя жена мэра Глухова Мишеля Терещенко и общественная активистка Елена Ескина в своем Facebook попросила у киевлян внимания к проблеме уничтожения "киевской жемчужины".

"Многострадальную усадьбу Терещенко, бывшую "киевскую жемчужину" и визитку столицы, расположенную на бульваре Шевченко, 34 (памятник архитектуры местного значения, охранный №110) решили окончательно уничтожить противоправным строительством очередного многоэтажного "монстра" (офисно-гостиничного комплекса с подземным паркингом) вплотную к ней - по адресу бульвар Шевченко, 32 и 32А", - написала она.

Ескина отметила, что памятник едва устоял после сооружения по соседству "Hilton" (который полностью исказил уникальное историческую среду и восприятия объекта культурного наследия), но в его нынешнем аварийном состоянии дом точно не перенесет запланированного строительства вплотную.

Напомним, Фокус съездил в Глухов, чтобы узнать, как француз с украинским паспортом Мишель Терещенко справляется с обязанностями мэра