Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Друзья Украины. Как стэнфордский преподаватель учит студентов "читать" Киев и Одессу
Друзья Украины. Как стэнфордский преподаватель учит студентов "читать" Киев и Одессу
Фото: из личных архивов

Друзья Украины. Как стэнфордский преподаватель учит студентов "читать" Киев и Одессу

Профессор Юлия Ильчук о мифах, местах памяти и влиянии городов на своих жителей

Анна Синящик - 24.05.17 396
100

КТО ОНА

В Украине получила степени бакалавра и магистра, докторскую программу закончила в Университете Южной Калифорнии. В Стэнфорде преподает на факультете славянских языков и литературы

ПОЧЕМУ ОНА

Учит своих студентов с помощью литературы и кино "считывать" историю и культуру постсоветских городов

Первую часть интервью читайте здесь

Один из курсов, которые я преподаю в Стэнфорде, — "Текст" города: советские и постсоветские места памяти". На примере четырёх городов — Киева, Одессы, Москвы и Петербурга мы изучаем палимпсест памяти, который создаёт город в XX веке. Можно было бы весь курс построить на украинских городах, но пришлось ограничиться Киевом и Одессой. Причина — отсутствие переведённой украинской литературы. Многие эссе и статьи приходится переводить самой, на перевод крупных художественных текстов не хватает времени.

Мы читаем город, как палимпсест "текстов". При этом нам интересны не только тексты и фильмы о городе, но и то, как жители осваивают городское пространство: муралы, граффити, весь городской "мусор" (реклама, коммуникации). Вместо курсовых мои студенты готовят картографические проекты с использованием GIS (геоинформационных систем). Мы берём на вооружение сервис GoogleMap и GoogleEarth, используем его для создания нарративного тура по местам, где ходили, скажем, герои "Белой гвардии" или происходили события фильма "Брат". Как эти локации назывались до революции? А в советский период? Переименовали ли их сейчас, в период декоммунизации?

В placemarks — места, где происходит действие романа, — студенты вводят гипертекст, накладывают "полигон" (историческую карту того времени) и записывают голосовой тур о том или ином историческом периоде или событии. Один из проектов был посвящён Майдану. Студенты очертили районы центра, где происходили ключевые события, изменяя фон полигона, показывали, как менялась эта карта с ноября 2013-го по февраль 2014-го. Этот тур (мы называем его геонарративом) они выставили в открытом доступе на GoogleEarth, чтобы их родители могли удостовериться, что не зря платят за образование своих детей сотни тысяч долларов.

В разных странах города влияют на жителей в равной степени. Мы со студентами сравнивали тексты английской литературы начала XX века с текстами украинских и российских модернистов. И те и другие старались передать, как город действовал на индивидуума, подавляя его творческие инициативы. То есть славянские модернисты по отношению к модерному городу испытывали те же чувства, что и их современники из других культур.

"Хочу не только изучать со студентами прошлое украинских городов, но и мотивировать их на самостоятельные исследования"

Город всегда существовал в двух модусах: проект Царства Божьего на земле и проект-антиутопия. Одесса была основана Екатериной II как Южная Пальмира — транзитный пункт между несколькими цивилизациями. Но в то же время одесский текст начала века воссоздает библейские представления о городе как о символе Гоморры, падшего города. Эти два мифа — город как утопия и "падший" город — постоянно переплетаются в текстах "Одессы", "Киева", "Москвы" и "Петербурга". 

Киев — сложный текст. Этот город был религиозным  центром в период Киевской Руси, местом паломничества во времена Российской империи. Разглядеть в "Новом Иерусалиме" падший город непросто. Но возьмите тексты Булгакова, ту же "Белую гвардию", и найдёте предвкушение апокалипсиса, конца времён. Там Киев, как и вся страна, агонизирует. Примечательно, что в этом произведении Город пишется с большой буквы, он — отдельный персонаж со своей психодинамикой. 

В рамках курса я ссылаюсь не только на тексты, но и на фильмы. На днях мы смотрели "Человек с киноаппаратом" — ленту авангардного советского режиссёра Дзиги Вертова. Этот фильм снимали в пяти городах, в том числе и в Киеве. Он воссоздает жизнь города в рамках одного дня методом свободной ассоциации. Режиссёр переносит нас в Киев периода нэпа, когда крестьяне мигрировали в город в поисках рабочих мест или активно торговали с городом. Город перестраивается как публичное пространство, чтобы соответствовать новой идеологии советского человека, который после работы спешит не домой, а в культурный "коллектив". Фильм Вертова как раз запечатлел эти новые места советского досуга: клубы рабочих, парикмахерские, стадионы, открытые библиотеки — для идеологического просвещения и формирования коллективного сознания. Горожане и приезжие должны были почувствовать себя винтиком в большой машине социалистического труда.

"Человек с киноаппаратом" интересен тем, что проводит параллель между индустриальным производством угля и стали и "буржуазными" видами деятельности, такими как маникюр, стрижка, или монтаж фильма. Дзига Вертов создаёт фильм о пролетарском городе. Его интересует идея объединения людей ради одного общего процесса: в социалистическом государстве любая деятельность, независимо от того, тяжелый ли это индустриальный труд, или сфера быта, ведёт к построению утопической идеи коммунизма.

Юлия Ильчук: "В placemarks, — места, где происходит действие романа, — студенты вводят гипертекст, накладывают «полигон» (историческую карту того времени) и записывают голосовой тур о том или ином историческом периоде или событии. Один из проектов был посвящён Майдану"

Программа моего курса — не конституция и не Библия. Я могу менять её на своё усмотрение, корректировать, ориентируясь на интересы конкретных студентов. Мне приятно, когда этот подход даёт плоды. К примеру, одна из моих студенток в прошлом году решила посетить Киев, чтобы увидеть улицы и площади, на которых происходила Революция достоинства. Как раз её курсовой проект был нарративным туром Евромайдана в GoogleEarth. Она построила свой тур с высоты птичьего полёта, а когда сама походила по местам трагических событий, была поражена, насколько концентрированным и открытым для атак было пространство Евромайдана. Такие впечатления нельзя пережить, только изучая историю города по книгам и картам.

Я ставлю перед собой несколько целей. Хочу не только изучать со студентами прошлое украинских городов, но и мотивировать их на самостоятельные исследования, на переосмысление отношения к украинской культуре. Пусть у нашей страны будет больше друзей.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Геращенко: Украина готова возобновить обмен пленными в июнеОлифер: Украина готова поставлять воду в ОРДЛО, несмотря на долги боевиковАТО: боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших военных

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12253
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6120
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3680
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4571
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4166
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4664
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5967
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3168
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2211
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2019
  1. Петренко заявил о политической ангажированности Интерпола 1235 / 1374
  2. МТС Украина сменил название 1070 / 6253
  3. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 799 / 6741
  4. Переизбрание Путина официально перенесли на день аннексии Крыма 714 / 903
  5. В России умер внук Сталина 607 / 717
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 536 / 942
  7. Столтенберг подтвердил позицию НАТО относительно запрета российских соцсетей в Украине 528 / 718
  8. Услышать Детройт. Поможет ли индустриализация спасти Украину 498 / 720
  9. Кубив заявил о планах по сокращению проверок бизнеса 475 / 558
  10. Задержан "смотрящий" за бизнесом Курченко генерал-лейтенант Денисюк, - Матиос 448 / 884
  1. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 28 / 1417
  2. Украинские военные спели новую песню о Путине 18 / 3710
  3. Матиос: Раскрыть преступные схемы налоговиков Януковича помог Насиров 9 / 1513
  4. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 8 / 6741
  5. МТС Украина сменил название 8 / 6253
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 8 / 942
  7. Министр агрополитики написал заявление об отставке 7 / 1156
  8. Поймали всех. Почему налоговики страны затаили дыхание 6 / 2228
  9. Услышать Детройт. Поможет ли индустриализация спасти Украину 5 / 720
  10. Насалик: Украина в 2019 году полностью откажется от антрацита 5 / 608
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.