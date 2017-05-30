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Главная » Стиль жизни » Культура » Джоан Роулинг дописала сценарий к очередным "Фантастическим тварям"

Джоан Роулинг дописала сценарий к очередным "Фантастическим тварям"

Джоан Роулинг дописала сценарий к очередным "Фантастическим тварям"

В прокат фильм выйдет в ноябре 2018 года. Премьера третьей, заключительной части ожидается в 2020 году

30.05.17 82
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Автор поттерианы Джоан Роулинг дописала сценарий к сиквелу фильма "Фантастические твари и где они обитают".

О чем сообщила в своем твиттере.

Отвечая на вопрос одного из читателей, писательница заявила, что закончила работу над сценарием, но пока не может ничего рассказать.

Первая часть вышла в 2016 году. Главную роль сыграл лауреат премии "Оскар" Эдди Редмэйн.

Съемки продолжения должны начаться в июле. Если в первом фильме действие разворачивалось в Нью-Йорке, то во втором события будут перенесены в Париж.

В прокат сиквел выйдет в ноябре 2018 года. Премьера третьей, заключительной части ожидается в 2020 году.

Напомним, глава Госкино сказал, когда киноиндустрия Украины станет самодостаточной.

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