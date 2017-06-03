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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Oscar Shorts 2017 выходит в украинский прокат

Видео Oscar Shorts 2017 выходит в украинский прокат

<span class="label red">Видео</span> Oscar Shorts 2017 выходит в украинский прокат
Фото из открытых источников

В этом году подборка состоит из пяти европейских картин

03.06.17 9
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Коллекция Oscar Shorts 2017, где собраны лучше короткометражные фильмы года по версии Американской киноакадемии, выходит в украинский прокат 8 июня.

Об этом сообщает "Артхаус Трафик".

В этом году подборка состоит из пяти европейских картин.

Обладателем премии "Оскар" за лучший короткометражный фильм стала венгерская драма "Все вместе" Криштофа Деака о девочке, которая мечтает попасть в знаменитый школьный хор. Принцип директора предельно демократичен: у каждого, кто любит петь, есть право выступать в хоре. Но любить и уметь петь – это разные вещи.

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Актуальная тема миграционного кризиса переплетается с любовной историей: нелегальный эмигрант из Ганы влюбляется в волонтершу, и похоже, что его чувства взаимны. 

Самый звездный актерский состав – у франко-швейцарской мелодрамы "Женщина и поезд", где главную роль исполнила французская актриса и секс-символ Джейн Биркин.

Ее героиня – одинокая владелица булочной, которая каждое утро встречает проносящийся мимо скоростной поезд. Ее жизнь меняется с появлением необычного друга по переписке – кондуктора того самого состава.

В шорт-листе премии "Оскар" представлен и обладатель звания лучшего короткометражного фильма Каннского кинофестиваля – "Таймкод" Хуанхо Хименеса из Испании.

Романтическая комедия рассказывает о двух влюбленных охранниках парковки, которые изобрели оригинальный способ наблюдать друг за другом.

Напомним, в 2019 году выйдет историческая кинодрама "Анна Киевская".

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