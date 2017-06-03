В этом году подборка состоит из пяти европейских картин

Коллекция Oscar Shorts 2017, где собраны лучше короткометражные фильмы года по версии Американской киноакадемии, выходит в украинский прокат 8 июня.

Об этом сообщает "Артхаус Трафик".

В этом году подборка состоит из пяти европейских картин.

Обладателем премии "Оскар" за лучший короткометражный фильм стала венгерская драма "Все вместе" Криштофа Деака о девочке, которая мечтает попасть в знаменитый школьный хор. Принцип директора предельно демократичен: у каждого, кто любит петь, есть право выступать в хоре. Но любить и уметь петь – это разные вещи.

Французский психологический триллер "Внутренние враги" Селима Аззизы переносит зрителя в Алжир 1996 года, где процветает бытовой расизм и полицейский беспредел.

Фильм был отмечен призом зрительских симпатий на международном кинофестивале в Клермон-Ферране.

Еще одна лента с яркой социальной составляющей – "Тихие ночи" Аске Банг из Дании.

Актуальная тема миграционного кризиса переплетается с любовной историей: нелегальный эмигрант из Ганы влюбляется в волонтершу, и похоже, что его чувства взаимны.

Самый звездный актерский состав – у франко-швейцарской мелодрамы "Женщина и поезд", где главную роль исполнила французская актриса и секс-символ Джейн Биркин.

Ее героиня – одинокая владелица булочной, которая каждое утро встречает проносящийся мимо скоростной поезд. Ее жизнь меняется с появлением необычного друга по переписке – кондуктора того самого состава.

В шорт-листе премии "Оскар" представлен и обладатель звания лучшего короткометражного фильма Каннского кинофестиваля – "Таймкод" Хуанхо Хименеса из Испании.

Романтическая комедия рассказывает о двух влюбленных охранниках парковки, которые изобрели оригинальный способ наблюдать друг за другом.

Напомним, в 2019 году выйдет историческая кинодрама "Анна Киевская".