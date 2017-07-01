Наши дни. Нью-Йорк. Дилан Бронсон (Михил Хаушман) работает диспетчером в аэропорту. Живет в стильных апартаментах. Подтягивается на брусьях с таким содержательным выражением лица, будто только что осилил трактат "Бытие и время" Хайдеггера. Рассекает на велосипеде с лихостью коня Пржевальского. Стоит за диспетчерским пультом, как капитан межгалактического корабля. В общем, все у него в жизни зашибись. И тут происходит сдвиг. На часах 2:22. Летят по экрану звездочки, символизируя то ли временное помутнение сознания героя, то ли прозрение. Ну а затем он встречает Её. Прекрасную, как нимфа. Белокурую, с нежным взглядом, ровным носом и целым рядом отлично выбеленных ровных зубов. Зовут ее Сара (Тереза Палмер). Происходит стыковка двух одиноких сердец. Из динамиков льется прелестная и многообещающая мелодия. Герои обретают смысл жизни. Им бы заняться страстным сексом и вприпрыжку побежать в ЗАГС, но Дилан понимает, что капля воды на полу появляется не просто так, а уж дохлый жук, валяющийся неподалеку, и вовсе видится ему предвестником чего-то нехорошего. Дальше – больше. Он замечает, что каждый день, проезжая по одному и тому же маршруту, встречает одних и тех же людей, которые говорят одни и те же фразы. Иными словами, жизнь прокручивает одну и ту же пленку, в которой только он – Дилан – ежик в тумане из перекладной анимации и поэтому может осознанно рассекать по экрану. Ну а когда главный герой узнает, что их с возлюбленной дни рождения совпадают, а на втором плане начинает маячить бывший возлюбленный Сары, он понимает, им всем грозит большая беда. И смерть от любви также неотвратима как падение люстры в 2:22 на вокзале Гранд Централ.

Мистический триллер Пола Карри – простая как угол дома любовная история, которую режиссер рассказывает с таким немыслимым пафосом, будто речь идет, по меньшей мере, о борьбе добра и зла. За развитием сюжета забавно наблюдать первые минут десять. Ненавязчивый саундтрек, толковый монтаж, виды мегаполиса с высоты птичьего полета, когда кажется, что ты рассматриваешь картинки Миро, и крупные планы красивых актеров. Но на эпизоде с воздушными балерунами зритель срезается и начинает плакать. Он отчетливо понимает, что следующие полтора часа предстоит ему смотреть тягучую мелодраматическую, выспренную историю, которая, в лучшем случае, сгодится для средней руки глянца. Актеры играют средне, корчат пафосные мины и торгуют взглядом, пытаясь изобразить вечную любовь. Полудетективный сюжет выписан из рук вон плохо. Задумка хорошая, но складывается впечатление, что сценариста многократно "изнасиловали" редакторы и он сдался – решил как в том анекдоте про парочку в поезде и их соседа, который не выдержал и в истерике крикнул: "Да ну, вот вам ваш Феликс!". И выдал на гора "2:22" - криво сбитую историю о преступлении из прошлого, которое влияет на тех, кто живет тридцать лет спустя.