Элис Купер обнаружил в кладовке "Маленький электрический стул"

Знаменитый рок-музыкант Элис Купер обнаружил в кладовке у себя дома забытую картину легендарного Энди Уорхола, которая более 40 лет пролежала среди гастрольного оборудования.

Купер признался, что просто забыл про работу Уорхола под названием "Маленький электрический стул", подаренную ему еще в 1970-х годах.

Как пишут мировые СМИ со ссылкой на Guardian, найденная картина была частью серии Уорхола "Смерть и Отчаяние", ее нашли свернутой в трубку вместе с реквизитом для выступлений 1970-х годов.

Подлинность работы была подтверждена экспертом по творчеству Уорхола Ричардом Полски.

Напомним, в возрасте 87 лет ушел из жизни легендарный художник Илья Глазунов.