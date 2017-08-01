Хакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов"

Сейчас идет седьмой сезон, восьмой станет последним

Группа хакеров утверждает, что им удалось выкрасть сценарий еще не вышедшей серии седьмого сезона "Игра престолов" и другие материалы, правообладателем которых является американская телекомпания HBO. В компании подтвердили, что была совершена кибератака. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Хакеры заявили, что они получили доступ к 1,5 терабайтам информации, часть из которой уже опубликовали в Интернете. По их словам, вскоре они выложат в сеть еще больше текстов и видео.

В письме, отправленном в редакцию американского издания Entertainment Weekly, хакеры призвали всех пользователей Интернета активно скачивать и распространять украденную ими информацию.

"Привет всему человечеству, – говорится в их заявлении. – Происходит самая крупная утечка информации за все время существования киберпространства".

Журналисты издания говорят, что возможно в руках у хакеров оказался сценарий четвертой серии седьмого сезона "Игры престолов", который как раз сейчас транслируется.

ВВС не удалось получить независимое подтверждение того, что хакеры действительно владеют этими материалами.

При этом в компании НВО признают, что результатом кибератаки стала утечка информации.

"Мы немедленно начали расследовать произошедший инцидент, мы работаем вместе с правоохранительными органами и сторонними компаниями, занимающимися кибербезопасностью", – говорится в заявлении НВО.

Напомним, сериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии фэнтезийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", с 2011 года стал самым популярным в истории HBO.

Каждую серию шестого сезона в среднем смотрели по 25 млн человек. Сейчас идет седьмой сезон, создатели киноэпопеи заявили, что восьмой сезон станет последним.