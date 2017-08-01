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Главная » Стиль жизни » Культура » Хакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов"
Хакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"

Хакеры заявили, что украли сценарий "Игры престолов"

Сейчас идет седьмой сезон, восьмой станет последним

01.08.17 164
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Группа хакеров утверждает, что им удалось выкрасть сценарий еще не вышедшей серии седьмого сезона "Игра престолов" и другие материалы, правообладателем которых является американская телекомпания HBO. В компании подтвердили, что была совершена кибератака. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Хакеры заявили, что они получили доступ к 1,5 терабайтам информации, часть из которой уже опубликовали в Интернете. По их словам, вскоре они выложат в сеть еще больше текстов и видео.

В письме, отправленном в редакцию американского издания Entertainment Weekly, хакеры призвали всех пользователей Интернета активно скачивать и распространять украденную ими информацию.

"Привет всему человечеству, – говорится в их заявлении. – Происходит самая крупная утечка информации за все время существования киберпространства".

Журналисты издания говорят, что возможно в руках у хакеров оказался сценарий четвертой серии седьмого сезона "Игры престолов", который как раз сейчас транслируется.

ВВС не удалось получить независимое подтверждение того, что хакеры действительно владеют этими материалами.

При этом в компании НВО признают, что результатом кибератаки стала утечка информации.

"Мы немедленно начали расследовать произошедший инцидент, мы работаем вместе с правоохранительными органами и сторонними компаниями, занимающимися кибербезопасностью", – говорится в заявлении НВО.

Напомним, сериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии фэнтезийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", с 2011 года стал самым популярным в истории HBO.

Каждую серию шестого сезона в среднем смотрели по 25 млн человек. Сейчас идет седьмой сезон, создатели киноэпопеи заявили, что восьмой сезон станет последним.

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