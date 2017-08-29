Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона

Нейросеть, созданная программистом Заком Туттом, написала шестую часть саги "Песнь льда и пламени" за ее автора — американского писателя Джорджа Мартина по которой снят культовый сериал "Игра престолов".

Об этом сообщаю мировые СМИ со ссылкой на портал Motherboard.

В шестой книге саги, написанной компьютером, всего пять глав — все они опубликованы на портале GitHub. Даже сам Мартин не выдумывал столь неожиданных перипетий: нейросеть написала, что Джейме Ланнистер убьет свою сестру и любовницу Серсею, Джон Сноу оседлает дракона, а Варис, советник Дейнерис Таргариен, отравит свою королеву.

Отмечается, что электронный литератор вряд ли заменит Мартина: книга изобилует бессмысленными словосочетаниями и странными сюжетными поворотами, хотя и повторяет оригинальный авторский стиль.

Напомним, у "Игры престолов" могут появиться четыре спин-оффа.