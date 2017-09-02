В прокате — фантастический триллер Томми Вирколы. В главной роли — Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона"), сумевшая за два часа экранного времени прожить семь жизней

Смотреть постапокалипсические картины всегда интересно. Как не встрепенуться, если на экране мелькают довольно близкие даты — 2030-й, 2050-й? Реалистичные постапокалистические фильмы вроде "Семи сестёр" интересны вдвойне. Как, вы не боитесь перенаселения планеты? Наверное, вы просто не задумывались, к чему это может привести.

Норвежский режиссёр Томми Виркола ("Операция "Мёртвый снег") с первых же кадров обрисовывает диспозицию: вот современные переполненные азиатами пляжи, а здесь, на другом конце мира, неприлично большие потоки европейцев, несущихся на работу по узким улочкам какого-то мегаполиса. И тут и там становится слишком тесно. Совсем скоро наша планета будет напоминать переполненную подлодку. Космос останется всё такой же terra incognita, при этом женщины проявят чудеса плодовитости, рожая исключительно двойни и тройни. Больше народа — меньше кислорода, пищи и свободного жилья. Власти перестанут справляться с ситуацией и примут чудовищный закон: одна семья — один ребёнок.

Быстренько введя зрителя в курс дела, Виркола умерит темп. Его следующая задача — показать, что хотели бы класть на запреты власти талантливые инженеры. Один из смельчаков — Теренс Сеттман (Уиллем Дефо, "Великая стена", "Охотник с Уолл-стрит"), чья дочь родила семь девочек-близняшек.

Старику Сеттману неизвестно, куда госорганы девают "лишних" детей. Но, чуя неладное, он решит припрятать от посторонних глаз одинаковых внучек. С именами новоиспечённый дедушка заморачиваться не станет: Понедельник, Вторник, Среда, и дальше по календарю.

Семейные правила просты: покидать дом можно исключительно в "свой" день недели. Четверг будет выходить из дому по четвергам, Пятница — по пятницам. Все остальные дни им суждено томиться в четырёх стенах, завидуя сестре, которая в этот момент вырвалась в люди.

Режим "сутки через шесть" не оставит персонажам времени на личную жизнь и новых друзей. Сёстры будут страдать в девичьем царстве и постепенно превращаться в скучающих старых дев. А потом, в понедельник, одна из них исчезнет. С этого момента в фильм вернётся сумасшедший, как в игре "Что? Где? Когда?", звукоряд, характеризующий новый, более быстрый темп развития событий. Что случилось с "пропажей"? И кто эти люди с автоматами?

Для актрисы Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона", "Прометей") "Семь сестёр" — прекрасная возможность показать себя во всей красе. Благо её героини очень разные: педантичная Понедельник, тревожная Вторник, мужественная Среда, противоречивая Четверг, гениальная Пятница, глуповатая Суббота и слабохарактерная Воскресенье. Шведке удалось почти невозможное: подать каждую из дам так, чтобы даже в винегрете драки, в полутёмном помещении зритель мог отличать их одну от другой. Помогли в этом и художники по костюмам, добавившие каждой из сестёр визуальную изюминку. Одной из них нацепили очки, другой "подарили" растянутые мужские треники, третью подстригли.

Старику Сеттману неизвестно, куда госорганы девают "лишних" детей. Он решит припрятать одинаковых внучек. С именами заморачиваться не станет: Понедельник, Вторник, Среда, и дальше по календарю

Любители побегушек, перестрелок и окровавленного мяса, показанного крупным планом, получат то, за чем пришли, в полной мере. Зрителям-бунтарям будет сложнее. "Системе можно противостоять", — говорит каждая удачная для "наших" сцена. Можно, но недолго. Даже отрезанный зубной нитью палец с трупа врага, приложенный к его автомату, даёт доступ к одной-единственной единице оружия. Слабое утешение, когда недругов, поджидающих тебя в бронежилетах, десятки, а то и сотни.

Несмотря на чернуху и довольно агрессивное поведение всех без исключения персонажей, послевкусие от картины не назовёшь мрачным или неприятным. Фильм понравится взрослым думающим зрителям, умеющим спросить себя: "А что, если?.." А других Томми Виркола на свой фильм не зовёт.