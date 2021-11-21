Мрачная красота потустороннего. Зачем смотреть умный хоррор Вальдимара Йоханнссона "Агнец"

Почему в западных фильмах ужасов так часто появляются образы из языческой мифологии? Возможно, мифологические персонажи вызывают подспудный страх, что олицетворяют силы природы, гораздо более древние, чем человеческая цивилизация. Они были здесь до нас, будут после нас, и с нашим исчезновением для них ничего существенно не изменится.

В новом фильме исландского режиссера и сценариста Вальдимара Йоханнссона "Агнец" появляется существо с человеческим телом и бараньей головой. Многие языческие культы связывали этот образ с солнцем и плодородием. В Верхнем Египте именно так изображали Хнума, якобы слепившего из глины первых людей. Йоханнссон совершил то, что и не снилось не одному культурологу или религиеведу – перенес Хнума в исландские горы и столкнул там с персонажами, явно заимствованными из библейских сюжетов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В женщине с именем Мария, которая культивирует в себе материнское начало и как будто не замечает, что ее "чадо" — загадочное существо, не похожее на обычных детей, трудно не узнать осовремененное отражение одной из центральных фигур христианства. Ей изначально не чужды человеческие слабости и простые радости тихой фермерской жизни, однако все это уходит на второй план, отступив перед самоотверженной материнской любовью.

Важно

Философская ловушка. Зачем смотреть фильм Пола Верховена "Искушение"

Кинокритики уже назвали фильм "Агнец" одним из лучших образцов нового жанра "интеллектуальный хоррор". Впрочем, в данном случае, акцент следовало бы сделать на слове "интеллектуальный". Здесь есть и саунд-трек, нагнетающий напряжение, и замедленные смены ракурса, как бы обещающие, что глазу зрителя вот-вот откроется нечто страшное, и пронзительные долгие крупные планы, в которых лицо героини искажает гримаса ужаса, и зловещие кровавые сцены. Словом, автор использовал весь арсенал типичных для хоррора изобразительных приемов.

[ + – ] В новом фильме исландского режиссера и сценариста Вальдимара Йоханнссона "Агнец" появляется существо с человеческим телом и бараньей головой Фото: Кадр из фильма

Однако фильм в итоге получился скорее печальным, чем страшным. Он не столько пугает, сколько заставляет задуматься, чего на самом деле больше в человеческом существе – животного или божественного. Имеем ли мы право вести себя как хозяева планеты, и является ли живая природа нашей собственностью, ресурсом, который мы можем расходовать для удовлетворения собственных нужд. Очень популярная в постковидном мире тема. В 2020 году особенно много было разговоров о том, как очищается природа, когда развитие человеческой цивилизации поставлено на паузу. Не удивительно, что

критики приняли "Агнца" на ура

Картина отмечена специальным призом за оригинальность в конкурсе "Особый взгляд" на Канском кинофестивале. Кроме того, фильм номинирован на премию Discovery 2021 – Prix Fipresci в рамках European Film Award.

В главной роли шведка Нуми Рапас. Она отлично умеет создавать экранные образы женщин, которые страдали так много, что, кажется, утратили чувствительность к боли. Мировая известность пришла к актрисе после роли хакерши Лисбет Саландер в триллере "Девушка с татуировкой дракона". Позднее она снималась в Голливуде в детективе "Шерлок Холмс: Игра Теней" с Робертом Дауни- младшим и Джудом Лоу. О том, что актерский потенциал Рапас можно использовать в жанре хоррор первым задумался Ридли Скотт.

Он предложил фактурной и талантливой шведке главную роль в фильме "Прометей" — приквеле культового ужастика "Чужой". Который, к слову, тоже не был типичным хоррором. В нем, как и в "Агнце", присутствовало столкновение языческих и христианских мотивов. Однако Скотт, в отличие от Йоханнссона, не оставлял зрителю послевкусия обреченности. В странной истории о двух исландских фермерах, воспитывающих потустороннее существо как собственное дитя, очень много любви и нежности, которая почему-то никого не спасает. Трогательное желание героев поверить в возможность счастья даже после трагических событий, надежда на то, что в жизни всегда существует второй шанс, сперва вызывает сочувствие, а потом в дребезги разбивается.

[ + – ] Трейлер фильма "Агнец" (2021) года

Особого внимания заслуживает мрачная красота показанных в фильме исландских горных пейзажей. Они как будто живут в кадре своей собственной жизнью, то напоминая о бренности человеческого существования, то угрожая надвигающейся бедой. Порой зритель чувствует себя былинкой на склоне одного из этих величественных холмов. Ее вот-вот сдует порывом ветра, но пейзаж ничуть не изменится.