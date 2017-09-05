2018-й могут объявить годом восстановления культурного наследия Украины

Об этом заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает "5 канал".

"Следующий год в Европе в части культуры является годом культурного наследия. И мы сейчас подготовили все документы для указа президента о том, чтобы следующий год в Украине объявили годом восстановления и реставрации культурного наследия. Тогда каждый город должен был бы предусмотреть средства на обновление его музеев, заповедников, дворцов", - сказал министр.

При этом Нищук отметил, что полгода назад возобновилась регистрация и обновление реестра памятников архитектуры, а также памятников истории.

Напомним, Украина впервые будет представлена на Международном кинофестивале в Торонто.