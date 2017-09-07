Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала представила новый видеоклип на песню "Сумую".
Премьера клипа состоялась в четверг, 7 сентября, сообщает пресс-служба украинской исполнительницы.
Режиссером выступил Игорь Стеколенко, работавший над предыдущим видео Джамалы I Believe in U и снявший более сотни клипов для украинских и зарубежных артистов.
Съемки заняли два дня и проходили в Португалии – в регионе Алгарве, в Прайя-да-Фалезия в округе Албуфейра и в районе Касела Велья в округе Тавира.
Автором музыки и текста "Сумую" стала Джамала.
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