Спасутся все. Организатор ГОГОЛЬFEST Влад Троицкий о том, зачем он строит свой ковчег

В этом году в Киеве пройдёт десятый ГОГОЛЬFEST. Его бессменный организатор Влад Троицкий рассказал Фокусу о программе фестиваля, территории вынужденного подвига и почему искусство может побороть отчаяние и страх одиночества

"Это мой прекрасный маленький домик", — говорит Влад Троицкий о своём театре "ДАХ", где он "живёт" более двадцати лет. Я приехала сюда в полдень, в один из жарких августовских дней, и "ДАХ" действительно кажется оазисом среди городской суеты, шума и зноя.

В августе Троицкий, как и все "даховцы", занимался подготовкой к ежегодному фестивалю современного искусства ГОГОЛЬFEST. Режиссёр только что приехал из Довженко-Центра. Здесь, в "ДАХе", у него несколько встреч, потом — репетиция новой программы с группой Dakh Daughters. Троицкий обсуждает расписание фестиваля, рацион приезжих артистов, коротко отвечает на звонки по мобильному. При этом разговаривает медленно и спокойно, как будто никуда не торопится.

По своему формату ГОГОЛЬFEST — уникальный форум. Здесь "на равных" проходят музыкальные, хореографические и театральные мероприятия, показы фильмов и выставки визуального искусства, образовательные и детские программы.

Говоря о нынешнем фестивале, Троицкий рассказывал о новой локации — Театре на Подоле, где должна была пройти программа европейских театров. Однако за неделю до начала фестиваля киевские власти запретили организаторам ГОГОЛЬFEST проводить мероприятия в театре на Андреевском спуске. Официальная причина запрета — здание ещё не сдано в эксплуатацию.

— Для нас это серьёзная проблема, — говорит Троицкий. — Театр на Подоле был полностью готов к спектаклям — со всей необходимой техникой, инфраструктурой. Сейчас нам нужно не только перенести спектакли на другие площадки, но и подготовить их, установить необходимое оборудование. Нам пришлось перестроить всю программу фестиваля, теперь снова готовим к печати программу.

В этом году фестиваль получил статус "европейского", более того, вошёл в список 26 лучших из 700 фестивалей.

КТО ОН Украинский режиссёр, основатель международного фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST, театра "ДАХ", групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters ПОЧЕМУ ОН В этом году ГОГОЛЬFEST пройдёт с 7 по 17 сентября, в его программе 300 мероприятий

Что это значит для вас? Он откроет какие-то новые возможности для фестиваля?

— Для нас это официальное признание того, что ГОГОЛЬFEST соответствует критериям европейского фестиваля. Конечно, это важно и для нас, и для страны. Что касается новых возможностей, с этим ещё нужно работать. К примеру, сейчас в отделе культурной дипломатии при Министерстве иностранных дел будет создаваться "методичка", перечень культурных событий, имиджевых для Украины. Через наши посольства она будет информировать о важных и интересных событиях, которые проходят в стране. Конечно, ГОГОЛЬFEST войдёт в этот список.

В этом году в Украине прошло "Евровидение", теперь знак отличия получил ГОГОЛЬFEST, украинских артистов рады видеть за рубежом. Украина уже появилась на культурной карте мира?

— К сожалению, нет. Да, "Евровидение" — это в какой-то степени имиджевый проект, но если у вас спросить, в какой стране было "Евровидение" два года назад, боюсь, вы не вспомните. Это мгновенно смывается, потому что "Евровидение" не показывает реальный образ, культуру страны.

Относительно гастролей украинских артистов тут ещё важно, на каких площадках они выступают. К примеру, в Польше проводится где-то тысяча фестивалей, то же самое в Германии и других странах. Поэтому можно, конечно, говорить, что я езжу за границу на гастроли, но при этом выступать на каких-то периферийных фестивалях. На самом деле украинские проекты, которые ездят на гастроли "по-взрослому", делают качественный культурный продукт, который можно предъявить миру, можно пересчитать на пальцах одной руки.

В мире очень большая конкуренция — в музыке, театре, хореографии, других видах искусства. Поэтому, чтобы тебя заметили, нужно быть интересным и уникальным. Безусловно, культура должна развиваться сначала внутри страны, а не только заниматься попыткой экспорта.

Что нужно для того, чтобы развивать культуру здесь, в Украине?

"Ни в социуме, ни во власти у нас нет понимания того, что именно культура, а не экономика, определяет сознание человека"

— Проблема в том, что у нас в обществе нет запроса на качество культурного продукта. Можно по-разному оценивать медицинскую реформу, реформу образования, но в обществе на них есть запрос. В культуре такого нет. Общество считает — вот это нам дают, значит, оно и есть культура.

При этом вы, я, все мы платим налоги. И, в принципе, бюджет культуры немаленький. Есть Министерство культуры, городские, районные управления, какие-то коллективы, театры, оркестры. Всё это как-то функционирует, но качественного культурного продукта, который можно было бы предъявить на экспорт, почему-то нет.

У нас нет даже критериев оценки, насколько тот культурный продукт, который финансируется государством, нужен стране. Действительно ли он современный, актуальный, интересный.

Это можно как-то оценить, "измерить"?

— В науке, например, есть такие критерии. Если ты учёный, у тебя долж­но быть определённое количество публикаций в серьёзных изданиях, признанных во всём мире. Если у тебя их нет — возникают сомнения.

В культуре вопрос соответствия даже не ставится. Есть национальные коллективы, работа которых дотируется государством. По идее "национальный" — это символ Украины как внутри страны, так и за рубежом. Но пока у нас это звание — как индульгенция, которая дана навсегда.

К сожалению, ни в социуме, ни во власти у нас нет понимания того, что именно культура, а не экономика, определяет сознание человека. Экономика создаёт какое-то качество жизни, но даже выбор этого качества, даже культура потребления определяются уровнем культуры. Что мы читаем, смотрим, какую музыку слушаем — отсюда культура общения между людьми, культура образования и всё остальное.

В этом году темой ГОГОЛЬFEST будет Ковчег как место спасения. Ковчег стал спасением для Ноя и его семьи. Современный мир, как написано в манифесте фестиваля, тоже переживает потоп, но сегодня он затоплен не водой, а информационным мусором и тьмой лишних вещей. Как искусство может спасти людей от современного "потопа"?

— Без духовной жизни возникает отчаяние, страх одиночества. Вот человек и заходит в мир "как бы наполненности": потребляет бессмысленное количество информации — по телевизору, на сайтах новостей, в соцсетях. Или идёт в "храм потребления", например, туда вот, через дорогу, в Ocean Plaza. Там фастфуд, какое-то, обычно не очень хорошее, кино, шмотки… В общем — вот тебе праздник жизни и чувство общности. Но тут, в этой зоне, человек всё равно остаётся одинок, потому что это общность потребления, а не общность созидания.

"Нас всё время выталкивают на территорию подвига. Каждый раз мы вынуждены осваивать новое пространство, не готовое для проведения фестиваля"

Всё-таки человек — это образ и подобие Божие, как бы банально ни звучала эта фраза. Нам необходимо не только потребление, но и творчество, попытка разобраться в каких-то вопросах, размышления.

Когда-то эту функцию выполняла церковь. Человек туда приходил, исповедовался, причащался, мог поговорить со священником, вместе с другими людьми совершал ритуалы. Сейчас это почти утеряно. Церковь уже не играет такой серьёзной роли, особенно в жизни молодого поколения. Поэтому "ковчегом спасения" может быть искусство, место совместного творчества.

Но на спектаклях, выставках, концертах зритель всё равно потребитель, а не "творец" искусства.

— Есть разные виды и формы искусства, некоторые предполагают активное участие. Можно быть участником, даже просто сидя в кресле. Если у тебя нет дистанции, если ты, вникая, включаешься в тот процесс, который происходит, сопереживаешь, тогда это не просто потребление. Совместное переживание эмоций, совместные размышления, приобщение к каким-то вопросам, попытка в них разобраться — всё это тоже творчество.

В прошлом году вы запустили фестиваль Porto Franco в Ивано-Франковске, была программа ГОГОЛЬFEST на музыкальном фестивале Atlas Weekend, выступления в Харькове, Одессе. ГОГОЛЬFEST — это уже не только ежегодный фестиваль?

— С самого начала ГОГОЛЬFEST задумывался не только как презентационная площадка. Мы хотели сделать такой продакшен и продюсерский центр, который работал бы целый год. Это была бы территория творчества для художников всех направлений искусства, место, где бы проводили образовательные программы, создавали новые проекты. Но нам так и не удалось найти постоянную локацию, площадку, где можно было бы реализовать всё задуманное. Увы, каждый раз ГОГОЛЬFEST должен фактически возникать на пустом месте.

"Арсенал", киностудия Довженко, промзона на Выдубичах, ВДНХ, арт-завод "Платформа"… Может быть, в этом особая миссия ГОГОЛЬFEST — быть странствующим фестивалем и запускать творческие процессы в разных местах?

— Звучит, конечно, романтично. Но на самом деле нас всё время выталкивают на территорию подвига. Каждый раз мы вынуждены осваивать новое пространство, не готовое для проведения фестиваля.

Кроме того, чтобы сделать интересные проекты, к ним необходимо готовиться заранее. Уже сейчас у нас есть много интересных предложений, коллаборационных проектов с разными странами на 2018 год. Но я даже теоретически не представляю, где в следующем году мы сможем провести фестиваль. Если бы у нас была какая-то стабильная локация, ГОГОЛЬFEST был бы более системным, устойчивым проектом. Подвиг — это хорошо, но один раз, два, может быть, три. Если десять раз — значит, что-то неправильно.

Влад Троицкий: "Украинских проектов, которые ездят на гастроли "по-взрослому", делают качественный культурный продукт, который можно предъявить миру, можно пересчитать на пальцах одной руки"

Какие европейские фестивали вы относите к своим любимым?

— Их много. Есть волшебный фестиваль в Авиньоне, Эдинбургский фестиваль, Wiener Festwochen в Вене, "Диалог" во Вроцлаве. Есть удивительные большие музыкальные фестивали. Есть маленькие, локальные, но не менее "вкусные". Каждый из фестивалей пытается найти свою какую-то особенность. Часто фестивали или другие культурные события создают особую атмосферу города, становятся его лицом.

Украина тоже начинает "дышать" своими уникальными событиями — тот же Atlas Weekend, Джаз Коктебель, "Форум видавців" во Львове, "Золотой лев", Porto Franco, "Молодость", Docudays, Одесский кинофестиваль.

Более 10 лет назад вы организовали "ДахуБраху", потом Dakh Daughters, "Нову Оперу", теперь появился новый проект "ЦеШо". Как у вас получается собирать вокруг себя столько талантливых людей и работать с ними в разных жанрах?

— Моя задача — пробудить в человеке дерзновение, чтобы он не пытался воспроизвести то, что знает, а выходил на "неопознанные территории". А дальше я выступаю в роли модератора. Когда человек начинает творить, моя задача как слышащего и имеющего опыт человека из этого создавать букеты.

Что-то ещё, кроме искусства, может спасти людей от "потребительского потопа"?

— Творчество — это ведь не только искусство, это отношение к жизни. Можно быть творцом в любой отрасли. Неважно, кто ты — журналист, доктор, учитель, рабочий, каменщик — всё равно ты или творец, или исполнитель.

Как только человек становится творцом, его жизнь наполняется другими ощущениями и другими смыслами. Тогда всё прочее становится вторичным. Ведь это удивительно — знать, что ты можешь создать что-то в этом мире: сознание ребёнка, здоровье человека… И когда человек творит, особенно на благо других или, как минимум, не унижая другого человека, тогда, наверное, и наступает миг, который называют человеческим счастьем.