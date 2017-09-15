В Брюсселе сварят сюрреалистическое пиво

Брюссельский музей Рене Магритта заказал у пивоварни Brasserie de la Senne новый вид пива к 50-летию со смерти художника. Об этом пишет LENTA.RU со ссылкой на La Libre.

Особенность светлого нефильтрованного пива заключается в том, что оно черного цвета. По мнению авторов задумки, это как нельзя лучше отражает творчество сюрреалиста Магритта.

Напиток будет сварен в ограниченном количестве и поступит в продажу в лавке музея 1 октября. Пиво будет расфасовано по бутылкам объемом 0,33 литра.

Напомним, Рене Магритт (1898-1967) — бельгийский сюрреалист, автор картин "Вероломство образов", "Условия человеческого существования" и "Сын человеческий".