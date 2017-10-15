Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Рецензия Сон кроткого человека. Зачем смотреть фильм "Кроткая"
<span class="label red">Рецензия</span> Сон кроткого человека. Зачем смотреть фильм "Кроткая"
Кадр из фильма

Рецензия Сон кроткого человека. Зачем смотреть фильм "Кроткая"

В прокате фильм Сергея Лозницы "Кроткая". И хотя толчком для съёмок ленты стало одноименное произведение Достоевского, рассказывает Лозница о дне нынешнем

Оксана Савченко - 15.10.17 90
200

"Кроткая" была в программе Каннского конкурса 2017 года. И уже тогда лента вызвала скандал в прессе – некоторые российские СМИ написали о том, что фильм освистали на фестивале. Очевидцы с украинской стороны и сам Сергей Лозница утверждали обратное. Летом на Одесском кинофестивале картина была принята с восторгом и, несмотря на поздний показ, никто не ушел из зала. Кроме того, в Одессу представить фильм приехали актеры – в том числе исполнительница главной роли Василина Маковцева и Лия Ахеджакова, которая сыграла правозащитницу.

Картину снял самобытный и талантливый оператор, представитель "новой румынский волны" - Олег Муту. Даже если отключить звук и не слушать отлично выписанные диалоги, фильм затянет в себя как в омут, как в круговорот страшного и беспокойного сна, из которого захочется выбраться, но не получится, даже, если по экрану побегут финальные титры. Потому что это кино про жизнь нынешнюю, про каждого, кто сидит в зрительном зале. И поэтому на улице ты еще долго будешь видеть продолжение, наблюдая за сценами вполне себе обыденной жизни. Камера же Мугу настолько приближается к человеку, что чувствуешь его зловонный запах. Телесность ленты делает ее осязаемой настолько, что после некоторых сцен, хочется пойти в душ или окунуться в море. Смыть с себя беду, срам и безнадежность. Вынырнуть в другом пространстве. Впрочем, это не получится, потому что отсылки к Достоевскому, Горькому, Толстому прописаны на подкорке, если ты родился в СССР. Потому что Лозница снял кино о нынешней войне, хотя войны в кадре нет. Потому что в "Кроткой" бред, происходящий в реальности, подан театрализовано, но от этого смотрится еще более документальным. Потому что героиня, которая ничему и никому не сопротивляется и позволяет системе совершать бесконечное изнасилование, даже не отдавая себе отчет, что может быть иначе, знакома так хорошо, будто она твоя близкая родственница, которая живет на Донбассе или в России. Здесь о подавлении воли, об уродстве и абсурде войны между человеком и государством, которая в тоталитарном пространстве не заканчивается никогда.

Телесность ленты делает ее осязаемой настолько, что после некоторых сцен, хочется пойти в душ или окунуться в море. Смыть с себя беду, срам и безнадежность

По сюжету простая женщина из российской глубинки (Василина Маковцева) отправляется разыскивать мужа, который сидит в тюрьме за убийство, и в один из дней ей возвращают, отправленную ему посылку. Ее скитания в поисках мужа и составляют сюжетную канву этого фильма. В котором события разворачиваются по спирали, приводя женщину в одну и ту же точку, пока не превращаются в абсурд.

С рассказом Достоевского у фильма если и есть связь, то метафизическая. Лозница сохранил лишь посыл, переиначив в "Кроткой" все по-своему. В его фантасмагории героиня, попавшая в унизительное положение в отличие от оригинала, не совершает поступок. Она подходит к воротам тюрьмы, ее берут в оборот ушлые местные, обещая узнать что-то о муже. И в дальнейшем фильм напоминает вязкий, плотный сон больного человека, который воспроизводиться много раз. Лозница снял кино не о судьбе несчастной кроткой женщины, а о природе взаимоотношений человека и власти. И финальная сцена показывает, что происходит, если идти на поводу у государства.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
Надо поднять голову и смотреть другие сны, — Сергей ЛозницаГоскино запретило показ в Украине еще трех российских фильмов"Звездные войны: Последние джедаи": появился новый трейлер

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 7133
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6736
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4735
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3835
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3861
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1677
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5502
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3275
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 3179
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2383
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 8181 / 14175
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1879 / 93893
  3. МИД Украины о сепаратистской акции в Венгрии: "Будапешт откровенно заигрывается" 1447 / 8686
  4. Обнаружена звезда, поглотившая собственные планеты 1379 / 1729
  5. В Австралии обнаружили кенгуру – двойника Путина 1223 / 1598
  6. Самолет №666 финских авиалиний в пятницу 13-го доставил пассажиров в "ад" 1198 / 1846
  7. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1197 / 1475
  8. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 1175 / 2042
  9. В США разгорается скандал по поводу публичной "кастрации" Тиллерсона 1134 / 1376
  10. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 1045 / 4281
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 71 / 14175
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 20 / 93893
  3. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 13 / 1475
  4. Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро 10 / 1294
  5. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 7 / 2042
  6. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 6 / 14693
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4 / 7607
  8. Некоторые участки украинской границы с Румынией и Словакией приватизированы 4 / 491
  9. Минометный комплекс "Барс-8ММК" показал, на что способен 3 / 2474
  10. Участок границы с Венгрией на Закарпатье находится в частных руках 3 / 461
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.