"Кроткая" была в программе Каннского конкурса 2017 года. И уже тогда лента вызвала скандал в прессе – некоторые российские СМИ написали о том, что фильм освистали на фестивале. Очевидцы с украинской стороны и сам Сергей Лозница утверждали обратное. Летом на Одесском кинофестивале картина была принята с восторгом и, несмотря на поздний показ, никто не ушел из зала. Кроме того, в Одессу представить фильм приехали актеры – в том числе исполнительница главной роли Василина Маковцева и Лия Ахеджакова, которая сыграла правозащитницу.

Картину снял самобытный и талантливый оператор, представитель "новой румынский волны" - Олег Муту. Даже если отключить звук и не слушать отлично выписанные диалоги, фильм затянет в себя как в омут, как в круговорот страшного и беспокойного сна, из которого захочется выбраться, но не получится, даже, если по экрану побегут финальные титры. Потому что это кино про жизнь нынешнюю, про каждого, кто сидит в зрительном зале. И поэтому на улице ты еще долго будешь видеть продолжение, наблюдая за сценами вполне себе обыденной жизни. Камера же Мугу настолько приближается к человеку, что чувствуешь его зловонный запах. Телесность ленты делает ее осязаемой настолько, что после некоторых сцен, хочется пойти в душ или окунуться в море. Смыть с себя беду, срам и безнадежность. Вынырнуть в другом пространстве. Впрочем, это не получится, потому что отсылки к Достоевскому, Горькому, Толстому прописаны на подкорке, если ты родился в СССР. Потому что Лозница снял кино о нынешней войне, хотя войны в кадре нет. Потому что в "Кроткой" бред, происходящий в реальности, подан театрализовано, но от этого смотрится еще более документальным. Потому что героиня, которая ничему и никому не сопротивляется и позволяет системе совершать бесконечное изнасилование, даже не отдавая себе отчет, что может быть иначе, знакома так хорошо, будто она твоя близкая родственница, которая живет на Донбассе или в России. Здесь о подавлении воли, об уродстве и абсурде войны между человеком и государством, которая в тоталитарном пространстве не заканчивается никогда.

Телесность ленты делает ее осязаемой настолько, что после некоторых сцен, хочется пойти в душ или окунуться в море. Смыть с себя беду, срам и безнадежность

По сюжету простая женщина из российской глубинки (Василина Маковцева) отправляется разыскивать мужа, который сидит в тюрьме за убийство, и в один из дней ей возвращают, отправленную ему посылку. Ее скитания в поисках мужа и составляют сюжетную канву этого фильма. В котором события разворачиваются по спирали, приводя женщину в одну и ту же точку, пока не превращаются в абсурд.

С рассказом Достоевского у фильма если и есть связь, то метафизическая. Лозница сохранил лишь посыл, переиначив в "Кроткой" все по-своему. В его фантасмагории героиня, попавшая в унизительное положение в отличие от оригинала, не совершает поступок. Она подходит к воротам тюрьмы, ее берут в оборот ушлые местные, обещая узнать что-то о муже. И в дальнейшем фильм напоминает вязкий, плотный сон больного человека, который воспроизводиться много раз. Лозница снял кино не о судьбе несчастной кроткой женщины, а о природе взаимоотношений человека и власти. И финальная сцена показывает, что происходит, если идти на поводу у государства.