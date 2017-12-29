Последние "Звездные войны" собрали в мировом прокате более 4 млрд долларов

И это без учета прибыли с продаж сувенирной продукции и билетов на аттракционы в тематических парках

Сборы новых фильмов из франшизы "Звездные войны" преодолели отметку в 4 млрд долл. в мировом прокате.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в 2012 году The Walt Disney Co. заплатила почти такую же сумму за компанию Lucasfilm (4,06 млрд долларов).

Таким образом, после выпуска трех лент ("Звездные войны: Пробуждение силы", "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и "Звездные войны: Последние джедаи") затраты Disney окупились, если не считать миллионы долларов, потраченные на производство и продвижение этих картин.

В данном случае не учитывается и прибыль с продаж сувенирной продукции и билетов на аттракционы в тематических парках, а также некоторые другие показатели.

Напомним, "Звездные войны" навсегда потеряли одного из своих актеров.