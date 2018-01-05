Известно, что "50 оттенков свободы" появятся на экранах не раньше февраля. В ожидании премьеры фанатки Дориана Грея (и Олега Винника?) будут краснеть и закусывать губу на других киносеансах. Благо, на большие экраны как раз вышла секс-комедия "Свингеры".

Зрителю предстоит еще раз убедиться: Киев – город контрастов. Здесь шикарные апартаменты строят по соседству с хрущевками. А в поисках приключений зажравшийся мажор может запросто отправиться "на огонек" к скучающей троещинской паспортистке.

Бизнесмен Игорь (Михаил Кукуюк, "Фабрика щастя") – из тех, кто в 90-х ездил на "стрелки" и носил малиновые пиджаки. В его жизни есть всё, о чём принято мечтать в узких кругах: золотой поросенок (не путать с золотым батоном), пентхаус с видом на исторический центр столицы и длинноногая содержанка (поп-исполнительница Оля Полякова). На свингерство их пара решится исключительно от скуки.

Сотрудницу миграционной службы, отозвавшуюся на пикантное объявление бизнесмена, сыграла актриса театра Анна Саливанчук. Её Ирина – сексуально неудовлетворенная фанатка Олега Винника. На отчаянный эксперимент "одинокую волчицу" подтолкнул зов плоти. А еще муж-асексуал (Вячеслав Довженко, "Хороший парень") и тоскливый интерьер увешанной советскими коврами "двушки", в которой никогда ничего не происходит.

Встретившись, новоиспеченные свингеры бередят старые раны, притворяются счастливыми, ревнуют, философствуют – одним словом, занимаются всем, кроме того, на что зазывали зрителя.

Благодаря синергии в паре Кукуюк-Саливанчук пошловатые диалоги не вызывают аллергии. Кажется, этот дуэт сумеет передать нужные эмоции, даже если все их реплики заменить словом "колбаса". Или заюзанными анекдотами.

Фанатка Винника, которая обвиняла мужа в бесхребетности, постепенно открывает свою ранимость и закомплексованность. Её ситуативный партнер Игорь, неожиданно блещет тонким чувством юмора и проявляет чудеса дипломатии.

Встретившись, новоиспеченные свингеры бередят старые раны, притворяются счастливыми, ревнуют, философствуют – одним словом, занимаются всем, кроме того, на что зазывали зрителя

Певице Оле Поляковой, чей актерский опыт до этого сводился к гримасничанью в музыкальных клипах, досталась идеальная для новичка роль. Содержанка бизнесмена-экспериментатора бродит по чужой квартире в эффектном красном платье, бросает на партнеров по площадке надменные взгляды и помалкивает.

Вместо обещанного спойлерами "клубничного" буйства зрителю покажут игру "в бутылочку", целомудренные "чмоки" (рисованные герои некоторых диснеевских фильмов целуются жарче) и прелюдии с выключенным светом. Всё это было бы кстати в подростковых love-story. В фильме из категории "16+" , да еще и в исполнении 30-летних дядь и теть, эти сцены вызывают, мягко говоря, вопросы об адекватности сценаристов и режиссеров.

Голые попы в кадре тоже появятся: в "Свингерах" свои филейные части "засветили" народный артист Украины Алексей Вертинский, звезда Playboy Даша Астафьева и актер Театра на Липках Любомир Валивоць. Ведь даже в самых устаревших секс-методичках должен бытькакой-то изюм.